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“感谢，越南！”：委内瑞拉地震灾后民众的感激之声

6月24日委内瑞拉拉瓜伊拉州普拉亚格兰德地区发生双强震后，在满目疮痍和难以言表的损失之中，一句西班牙语被许多民众反复提及：“Gracias, Việt Nam”——“感谢越南”。

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#越南—委内瑞拉 #地震 #国际救援

委内瑞拉救援行动

从决议到实践

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依宪治国：新时代国家治理的根本遵循

依宪治国：新时代国家治理的根本遵循

在建设与完善越南社会主义法治国家的进程中，宪法始终处于基础性地位，确立法律秩序框架，并为国家在不同历史阶段的发展指明方向。每一次宪法的颁布或修订不仅标志着体制机制的重要转型，也体现了民族在新形势下的战略视野、政治担当与发展愿景。在今天的播客节目里，请跟我们一起谈一谈越南宪法的主要特点及其所扮演的重要作用。

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2025年越南外交：开拓新格局

2025年越南外交：开拓新格局

凭借独立自主和扩大国际合作的外交政策，越南不仅提升了在东盟的影响力，也为联合国、亚太经合组织及其他国际机制作出了重要贡献。2025年的越南外交已成为推动国家发展、与各国建立平等互利合作伙伴关系，并在错综复杂的区域和全球背景下维护国家利益的坚实基础。

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一周要闻：越共十四大筹备工作就绪

一周要闻：越共十四大筹备工作就绪

本周，越南共产党第十四次全国代表大会筹备工作进入最后阶段。大会定于2026年1月19日至25日在河内举行，本着“团结—民主—纪律—突破—发展”的方针，届时将有1586名党员代表出席。

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第380号决议：加快灾后恢复 早日稳定群众生活

第380号决议：加快灾后恢复 早日稳定群众生活

10月和11月接连发生的暴雨、洪涝、山体滑坡等灾害，给河静至林同的多个省份造成严重损失。许多地区被淹没，大量农户财产和农作物被冲走，生活陷入困境。面对这一情况，越南政府紧急颁布了第380号决议，出台一系列应急措施以克服灾害后果、恢复生产。

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