在委内瑞拉震中十天——人道使命之后的沉淀

越通社河内——在委内瑞拉地震重灾区奋战十天，越南军人在废墟和恶劣的工作环境中以最大的努力开展工作，怀着朴素的愿望：多找到一名遇难者，为那些翘首以盼的家庭多送去一丝希望。当搭载越南人民军工作团的飞机于7月11日凌晨返回祖国时，他们的行囊不仅是一项已完成的人道使命的成果，更是关于伤痛、关于患难中的人间大爱的难忘记忆。



在长途飞行后与战友们一同回国之际，越南救援工作团的军人在内排国际机场分享了在委内瑞拉执行人道使命的历程。



作为三次直接指挥越南人民军力量参与海外人道援助和救灾任务的人，越南人民军总参谋部救援救灾局副局长、救援队队长范文巳少将认为，帮助越南救援队在委内瑞拉完成任务的首要因素是对友邦人民的责任感和感情。

越南人民军总参谋部救援救灾局副局长、救援队队长范文巳少将接受媒体采访。图自越通社

范文巳少将表示，“我们来到委内瑞拉帮助应对地震灾害，既是国际责任，同时也是越南国家和人民的情谊。”



范文巳少将认为，这是他三次直接指挥越南人民军执行海外人道援助任务中最困难的一次。



在炎热天气条件下，许多被掩埋在废墟中的遇难者遗体腐烂速度加快。救援力量还时刻面临倒塌的高层建筑随时可能发生余震的安全风险。然而，凭着高度的责任感，在为期10天的工作中，工作团100%的兵力被分成6至8个小组，持续在现场搜寻遇难者。



范文巳少将表示，“我对战友们说，为友邦人民做事就像为自己人民、为自己亲人做事一样，我们义不容辞。正是当地人民的情感为战友们增添了继续完成任务的责任精神。”



让范文巳少将最难忘的是当地人民对越南救援队情感的变化。起初，许多人不相信越南救援力量能在一些先前国际团组评估为“难以进入”的区域有效展开工作。然而，当一具具遇难者遗体被从废墟中抬出并移交家属时，委内瑞拉人民的感动为干部战士们注入了以最高责任感继续工作的动力。



工作团不仅出色完成了搜救任务，在结束工作返回祖国前，还将所有尚可使用的设备和物资移交给委内瑞拉职能部门，继续用于灾后恢复和援助受灾民众。

特别是，越南救援力量在执行任务期间携带的专用帐篷，成为失去家园的民众和现场救援力量的临时安全住所。这些设备的移交体现了越南对委内瑞拉的分享精神、责任感和友好情谊。



在震中执行任务给工作团的军人们留下了各自不同的印象和情感。对于后勤技术总局105军医院的屈高庆大尉而言，在整个任务过程中，他和战友们只有一个愿望：更加努力，让流逝的每一分每一秒都能帮助更多友邦人民。



屈高庆大尉最难忘的影像是在执行任务中偶然看到的一个委内瑞拉家庭的相册。当他翻开一页页相册时，看到了一个孩子从在母腹中到四五岁的成长历程。他感慨地希望这本相册能早日找到主人，让他们的家庭故事得以续写。



参与此次委内瑞拉任务的有10人（1名军官、9名职业军人），使用24号中等学校的8条搜救犬。在此次特别行动中，越南搜救犬队受到委内瑞拉临时总统的高度评价。



24号中等学校气味鉴别系主任陈国香上校分享说，委内瑞拉使命之后最宝贵的不仅是取得的成果，更是需要继续总结的教训，为今后的国际任务做好准备。



回想起委内瑞拉人民送别越南救援队时的拥抱、握手和泪水，陈国香上校认为，那是每一位干部战士将永远铭记的特殊情感。但在他看来，更重要的是从这一实践中，每名军人更加清醒地认识到在国外执行任务时的责任。



陈国香上校表示，“执行救援任务不只是去救人，每一位干部战士还是一位使者，代表着越南人民军的旗帜和军装。从言语、行动到举止都必须得体规范。”



从此次任务出发，他表示将向各级指挥员参谋建议，继续提升专业能力，特别是外语水平，使干部战士随时准备在任何被交付的地域执行任务；同时投资建设训练场，提升搜救犬在各种条件下的训练质量。（完）