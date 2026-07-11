社会

在委内瑞拉震中十天——人道使命之后的沉淀

在委内瑞拉地震重灾区奋战十天，越南军人在废墟和恶劣的工作环境中以最大的努力开展工作，怀着朴素的愿望：多找到一名遇难者，为那些翘首以盼的家庭多送去一丝希望。

越南救援队完成任务返回河内。图自越通社
越南救援队完成任务返回河内。图自越通社

越通社河内——在委内瑞拉地震重灾区奋战十天，越南军人在废墟和恶劣的工作环境中以最大的努力开展工作，怀着朴素的愿望：多找到一名遇难者，为那些翘首以盼的家庭多送去一丝希望。当搭载越南人民军工作团的飞机于7月11日凌晨返回祖国时，他们的行囊不仅是一项已完成的人道使命的成果，更是关于伤痛、关于患难中的人间大爱的难忘记忆。

在长途飞行后与战友们一同回国之际，越南救援工作团的军人在内排国际机场分享了在委内瑞拉执行人道使命的历程。

作为三次直接指挥越南人民军力量参与海外人道援助和救灾任务的人，越南人民军总参谋部救援救灾局副局长、救援队队长范文巳少将认为，帮助越南救援队在委内瑞拉完成任务的首要因素是对友邦人民的责任感和感情。

vnanet-potal-doan-cuu-nan-cuu-ho-viet-nam-hoan-thanh-nhiem-vu-ve-den-ha-noi-8880271.jpg
越南人民军总参谋部救援救灾局副局长、救援队队长范文巳少将接受媒体采访。图自越通社

范文巳少将表示，“我们来到委内瑞拉帮助应对地震灾害，既是国际责任，同时也是越南国家和人民的情谊。”

范文巳少将认为，这是他三次直接指挥越南人民军执行海外人道援助任务中最困难的一次。

在炎热天气条件下，许多被掩埋在废墟中的遇难者遗体腐烂速度加快。救援力量还时刻面临倒塌的高层建筑随时可能发生余震的安全风险。然而，凭着高度的责任感，在为期10天的工作中，工作团100%的兵力被分成6至8个小组，持续在现场搜寻遇难者。

范文巳少将表示，“我对战友们说，为友邦人民做事就像为自己人民、为自己亲人做事一样，我们义不容辞。正是当地人民的情感为战友们增添了继续完成任务的责任精神。”

让范文巳少将最难忘的是当地人民对越南救援队情感的变化。起初，许多人不相信越南救援力量能在一些先前国际团组评估为“难以进入”的区域有效展开工作。然而，当一具具遇难者遗体被从废墟中抬出并移交家属时，委内瑞拉人民的感动为干部战士们注入了以最高责任感继续工作的动力。

工作团不仅出色完成了搜救任务，在结束工作返回祖国前，还将所有尚可使用的设备和物资移交给委内瑞拉职能部门，继续用于灾后恢复和援助受灾民众。

委内瑞拉外交部长伊万·希尔·平托（Yván Gil Pinto）为越南工作代表团送行。越南驻委内瑞拉大使馆供图/越通社发

越南纯洁无私的团结情谊将永远铭刻在委内瑞拉人民心中

地震发生后，越南不仅第一时间派遣救援队，还迅速向委内瑞拉运送45吨人道主义救援物资，帮助灾区民众尽快渡过眼前难关。随后，越南党、国家和人民又决定向委内瑞拉提供30万美元紧急援助，支持委政府和人民开展灾后重建工作。这一系列务实举措充分体现了国际团结精神、两国传统友谊以及两国人民之间始终如一的深厚情谊。

特别是，越南救援力量在执行任务期间携带的专用帐篷，成为失去家园的民众和现场救援力量的临时安全住所。这些设备的移交体现了越南对委内瑞拉的分享精神、责任感和友好情谊。

在震中执行任务给工作团的军人们留下了各自不同的印象和情感。对于后勤技术总局105军医院的屈高庆大尉而言，在整个任务过程中，他和战友们只有一个愿望：更加努力，让流逝的每一分每一秒都能帮助更多友邦人民。

屈高庆大尉最难忘的影像是在执行任务中偶然看到的一个委内瑞拉家庭的相册。当他翻开一页页相册时，看到了一个孩子从在母腹中到四五岁的成长历程。他感慨地希望这本相册能早日找到主人，让他们的家庭故事得以续写。

参与此次委内瑞拉任务的有10人（1名军官、9名职业军人），使用24号中等学校的8条搜救犬。在此次特别行动中，越南搜救犬队受到委内瑞拉临时总统的高度评价。

24号中等学校气味鉴别系主任陈国香上校分享说，委内瑞拉使命之后最宝贵的不仅是取得的成果，更是需要继续总结的教训，为今后的国际任务做好准备。

回想起委内瑞拉人民送别越南救援队时的拥抱、握手和泪水，陈国香上校认为，那是每一位干部战士将永远铭记的特殊情感。但在他看来，更重要的是从这一实践中，每名军人更加清醒地认识到在国外执行任务时的责任。

陈国香上校表示，“执行救援任务不只是去救人，每一位干部战士还是一位使者，代表着越南人民军的旗帜和军装。从言语、行动到举止都必须得体规范。”

从此次任务出发，他表示将向各级指挥员参谋建议，继续提升专业能力，特别是外语水平，使干部战士随时准备在任何被交付的地域执行任务；同时投资建设训练场，提升搜救犬在各种条件下的训练质量。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #越南救援队委内瑞拉地震 #10天搜救 #范文巳少将 #搜救犬受表彰
关注 VietnamPlus

委内瑞拉救援行动

融入国际

从决议到实践

相关新闻

委内瑞拉政府代表向越南救援队队员颁发二等“委内瑞拉英雄”奖章。图自《人民军队报》

越南救援队获颁“委内瑞拉英雄”奖章

越通社驻委内瑞拉记者报道，当地时间7月6日上午，受委内瑞拉政府委托，总统卫队司令部中校、越南救援队协调员劳尔·塞拉诺·查孔主持仪式，向越南救援队颁发一等“委内瑞拉英雄”奖章，并向队内成员颁发二等“委内瑞拉英雄”奖章。

更多

河内市加强宣传工作，提升青少年对生殖健康保健和人口增长控制的知识。图自越通社

世界人口日：青年是可持续发展的关键

兴安省越南青年联合会副主席陶日维表示，为使相关内容更贴近青年群体，越南须进一步加强并创新宣传工作，坚持以青年为中心，推进数字技术的应用，利用社交网和现代传媒平台，传播人口与健康知识。

越南人民军总政治局主任阮仲义大将检查黎氏莲公园发掘现场烈士遗骸搜寻归集工作。图自越通社

阮仲义大将视察黎氏莲公园烈士遗骸归集工作

7月11日上午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南人民军总政治局主任阮仲义大将在胡志明市黎氏莲文化公园敬献鲜花、上香缅怀英雄烈士，并检查黎氏莲公园烈士遗骸搜寻归集工作情况。

白马国家公园拥有众多树龄逾百年的大型松树。图片来源：越通社

唤醒白马国家公园旅游潜力

白马国家公园位于顺化市富禄乡，是雄伟的长山山脉最靠近东海的地段，也是越南南北自然地理分界线所在地。这里拥有得天独厚的自然景观、宜人的气候以及中南半岛最具特色的生态系统。如今，白马国家公园已成为越南生物多样性价值最高的国家公园之一。

布亚摩乡青年团经常引导群众办理行政手续。图自越通社

边境乡村迎接数字新生

两级地方政府模式运行一年后，同奈市多个少数民族聚居的边境乡发生了具有突破性的变化。精简高效、运转顺畅的行政体系不仅提升了管理效能和治理效率，也为数字化转型深入群众生活奠定了基础，让少数民族群众能够更加便捷地使用线上公共服务，逐步掌握数字技能，不断提升公共服务质量。

河内将就红河景观大道详细规划公开征求民意

河内将就红河景观大道详细规划公开征求民意

河内市红河景观大道建设投资项目各项详细规划方案正按照市委、市人委会及市规划建筑局的指导意见加快完善。规划方案完成后，将依法向社会公开征求意见，经评审后报有权机关审批，确保规划科学可行、公开透明，兼顾国家、人民和企业三方利益。

法国权威汽车杂志《Auto Plus》于7月9日刊文，对VinFast微型电动汽车VF 2给予积极评价。图自越通社

VinFast微型电动汽车获得法媒高度评价

越通社驻巴黎记者报道，法国权威汽车杂志《Auto Plus》于7月9日刊文，对VinFast微型电动汽车VF 2给予积极评价，认为该车型“售价仅略高于一辆高端摩托车”，有望改变越南城市居民的出行习惯。

越南人民军总政治局副主任黎光明上将与越南人民军副总参谋长范长山上将向各集体和个人颁发奖励。图自越通社

越南军队妇女帮扶近千名孤儿

7月10日上午，越南人民军总政治局举行“结对母亲”计划（2021—2026年阶段）总结会议，并为军队妇女“温馨有爱的家庭餐”主题写作比赛颁奖。

出席2025年夏令营的海外越侨青年代表团。图自越通社

100多名海外越侨青年将参加2026年越南夏令营

据外交部海外越南人国家委员会消息，从7月12日至25日，预计来自35个国家和地区的105名海外越南青年和学生将参加主题为“遗产之旅，情系家乡”的2026年越南夏令营活动。

3件烈士遗物的相关档案。图自越通社

500个昼夜行动：接收战争遗物与烈士安葬档案

胡志明市烈士遗骸搜寻、归集及身份确认工作指导委员会7月9日下午在胡志明市举行仪式，接收由美国德克萨斯理工大学战时失踪越南人搜寻倡议和项目研究小组移交的战争遗物及烈士安葬档案。

附图。图自越通社

打击IUU捕捞：渔民在认识与行动上实现了积极转变

嘉莱省正集中精力采取多项措施，与全国各沿海地区同心协力，坚决遏制非法捕捞行为。在各海上战线，边防部队认真落实打击IUU捕捞紧迫任务；其中加大宣传、巡逻与管制力度，及时发现并依法严厉查处涉嫌非法捕捞的渔船及渔民。