唤醒白马国家公园旅游潜力

越通社顺化——白马国家公园位于顺化市富禄乡，是雄伟的长山山脉最靠近东海的地段，也是越南南北自然地理分界线所在地。这里拥有得天独厚的自然景观、宜人的气候以及中南半岛最具特色的生态系统。从海拔1400多米的白马山顶“望海台”远眺，可将二桥潭、三江潟湖、东海以及绵延无尽的长山原始森林尽收眼底。如今，白马国家公园已成为越南生物多样性价值最高的国家公园之一。

长山山脉中的生物多样性“宝库”

这里广袤的原始森林不仅是重要流域的水源涵养地，还造就了壮丽的自然景观，与当地居民的生产生活息息相关。因此，白马长期以来吸引了众多知名科学家的关注。20世纪初，植物、动物及自然地理等领域的考察持续开展，使白马频繁出现在有关印度支那地区的重要科学研究成果中。

根据白马国家公园调查研究成果，目前园区已记录动物1728种，隶属于54目266科，其中70种被列入《2007年越南红皮书》，52种列入2016年世界自然保护联盟（IUCN）濒危物种名录，15种为特有种。此外，科学家还发现了14个动物新物种，并以“白马”地名命名。

植物和真菌资源同样十分丰富，共有2421种，占越南植物总种数近17%。其中，74种列入《越南红皮书》，20种列入IUCN名录，204种为特有种，另有10个植物新物种以“白马”命名。

白马国家公园内的红腿白臀叶猴。图片来源：越通社

白马国家公园园长阮武灵表示，白马不仅依靠巡护进行保护，更依靠科学知识实现保护。多年来，科学家、技术人员和研究专家为公园生物多样性的发现、记录与保护作出了重要贡献。有些科学考察持续数月，有些调查需深入最险峻的地区，还有不少科研数据历经多年才得以完善。正是这些持续不断的努力，使白马众多珍贵的自然价值得以发现并向社会公布。

阮武灵介绍，从建园初期条件艰苦，到如今逐步建立起一支专业水平高、富有责任感和奉献精神的干部队伍，白马国家公园不断提升森林保护管理成效，持续加强科学研究，深化国际合作，积极推进数字技术应用、环境教育和生态旅游，实现可持续发展。这些成果为白马迈向新的发展阶段奠定了坚实基础。

将生物资源优势转化为旅游优势

刚刚结束白马国家公园体验之旅的岘港市摄影师陈文日表示，白马国家公园拥有丰富多样的生态系统、众多珍稀动植物资源以及四季宜人的气候。尤其是这里独具特色的自然景观，令人感受到宁静与放松，仿佛是一处疗愈身心的净土。每一次探索都给他留下了难忘的回忆。他希望因山体滑坡受损的道路能够尽快修复，供电系统恢复正常，并对法式古别墅进行修缮和保护，使白马更好地发挥旅游潜力，吸引越来越多游客前来体验。

白马国家公园植被繁茂、花卉种类丰富多样。图片来源：越通社

根据越南农业与农村发展部（现为农业与环境部）批准的《2024-2030年白马国家公园生态旅游、休闲度假和娱乐发展方案》，白马国家公园规划建设12个生态旅游景点和14条生态旅游线路。旅游活动主要布局在服务-行政功能区和生态恢复区，严格保护区内不开展休闲度假和娱乐活动。

阮武灵表示，方案获批后，白马国家公园立即启动第一阶段森林环境租赁投资者遴选工作，涉及已获批准的生态旅游景点和线路中的13个区域。最终，公园共收到12家单位提交的17份申请材料。经综合评审，共有10家投资者符合要求并进入合同谈判阶段，其森林环境租赁费用不低于营业总收入的1%，同时需作出森林保护和环境保护方面的具体承诺，并提出相应解决方案。

未来，白马国家公园将持续提升游客体验，坚持保护与开发并重，开发特色主题旅游产品，打造“白马生态旅游”品牌，并通过旅游进一步加强环境教育，实现生态保护与旅游发展的良性互动。（完）