经济

越南与韩国加强微型企业与个体工商户的对接

7月10日下午，越南驻韩国商务处同韩国微型企业联合会（KFME）在越南驻韩国首尔大使馆联合举行合作协议签署仪式，旨在加强两国微型企业和个体工商户对接合作，并促进双边经贸合作。

越南驻韩国商务处同韩国微型企业联合会联合举行合作协议签署仪式。图自越通社
越南驻韩国商务处同韩国微型企业联合会联合举行合作协议签署仪式。图自越通社

越通社首尔——7月10日下午，越南驻韩国商务处同韩国微型企业联合会（KFME）在越南驻韩国首尔大使馆联合举行合作协议签署仪式，旨在加强两国微型企业和个体工商户对接合作，并促进双边经贸合作。

越通社驻首尔记者报道，越南驻韩国大使武胡、越南驻韩各代表机构领导、韩国微型企业联合会负责人及旗下行业协会代表出席活动。

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越南驻韩国大使武胡发表讲话。图自越通社

武胡致开幕词时表示，该合作协议体现了两国企业界加强务实合作的决心。他强调，小微企业是两国经济增长的重要动力，加强其对接将有助于进一步深化越韩全面战略伙伴关系。

武胡表示，该合作协议聚焦市场对接、促进数字化转型与经营模式特许经营、支持青年企业家和创业创新，以及法律咨询与经营指导等四个重点领域。他承诺，越南驻韩大使馆及商务处将继续同有关各方密切配合，有效开展各项合作内容，为两国企业带来切实利益。

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韩国微型企业联合会会长宋致永发表讲话。图自越通社

韩国微型企业联合会会长宋致永（Song Chi Young）表示，该协议不仅有助于加强交流，也为开拓新市场并构建互利共赢的发展模式创造了条件。

宋致永指出，越南拥有年轻人口结构、充满活力的市场和巨大增长潜力。他建议双方扩大在出口促进、电子商务、青年企业家交流以及基于人工智能（AI）和AI转型（AX）的数字化转型等领域的合作，同时强调，该联合会将积极支持韩国企业拓展在越业务，构建具有全球竞争力的合作模式。

根据协议内容，双方一致同意建立常态化协调机制，在市场信息交流、企业对接、贸易与投资促进等方面加强合作，同时联合举办贸易对接会、展会、研讨会和贸易促进活动，为两国企业拓展合作创造有利条件。

韩国微型企业联合会代表希望进一步加强与越南有关机构和企业的合作，并承诺将同越南驻韩国商务处密切配合，有效落实既定合作内容，为促进两国经贸交流作出贡献。

目前，韩国微型企业联合会正积极拓展同包括越南在内的外国组织的合作，支持其会员企业寻找投资、经营并扩大市场空间的机会。（完）

越通社
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