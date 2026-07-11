世界人口日：青年是可持续发展的关键

越通社河内——联合国人口基金（UNFPA）确定2026年世界人口日（7月11日）的主题为“实现青年的希望与抱负：着眼当下，展望未来”，体现了国际社会对青年日益重视，同时凸显青年在应对人口变化和推动可持续发展中发挥关键作用。



越南卫生部副部长杜春宣透露，目前，越南15岁至64岁人口近7000万，正处于“人口红利期”，为提升人力资源质量、促进增长并推动国家发展提供重要机遇。然而，越南也面临诸多挑战，如晚婚、少生或不生孩子现象呈现上升趋势，出生性别比仍高于自然均衡水平，部分少数民族地区早婚和未成年人怀孕生育现象仍然存在，人口老龄化速度不断加快。



他指出，这些因素不仅影响人口工作，而且直接关系到人力资源质量、社会保障体系及国家可持续发展目标的实现。在新形势下，青年不仅是政策受益者，更是实现人口与发展目标的重要力量。



乡村卫生工作者为布鲁-云桥族儿童提供营养咨询。图自越通社

兴安省越南青年联合会副主席陶日维表示，为使相关内容更贴近青年群体，越南须进一步加强并创新宣传工作，坚持以青年为中心，推进数字技术的应用，利用社交网和现代传媒平台，传播人口与健康知识。同时，发挥青年在宣传中的作用，从而形成负责任的生活方式，提升未来人口质量和人力资源水平。 联合国常驻越南协调员波琳·塔梅西斯表示，越南正处在人口转型的关键阶段，既拥有历史上规模最大的青年群体，又面临快速老龄化趋势。因此对青年的投资应被视为全社会共同责任。



目前，越南正在完善人口相关政策。杜春宣指出，第十五届国会已通过《人口法》，并批准了2026~2035年阶段国家保健、人口与发展目标计划的投资政策。越南相关法令、通知、计划和方案相继出台，为全国统一实施提供法律基础。



为推动各项政策早日落实到位，杜春宣强调，要继续有效实施《人口法》和2026~2035年阶段国家保健、人口与发展目标计划，大力革新宣传方式，加强信息技术应用和数字化转型，提高预测能力，制定适应新阶段人口变化的政策。与此同时，各部门和地方须加强协调配合，保障资源投入，广泛宣传《人口法》的核心内容。



目前，人口结构变化要求朝着以人为中心方向进一步完善政策，其中青年既是受益者，也是直接参与者。只有为青年学习、就业、健康照护和家庭建设创造良好条件，才能将人口黄金期优势转化为国家可持续发展的动力。 （完）