得乐省调动一切资源 加快推进边境地区九年一贯制寄宿学校建设

越通社得乐省——连日来，在越南得乐省邦敦、亚罗和亚若等乡的九年一贯制寄宿学校建设工地上，施工现场一派繁忙景象。数百名工人、工程师和各类机械设备全部投入施工，连续作业，努力按期完工，并确保各学校于2026—2027学年开学前投入使用。



邦敦、亚罗和亚若等乡的3个九年一贯制寄宿学校建设项目于2025年11月动工，总投资超过3900亿越盾，使用中央预算资金。这都是得乐省边境乡学校建设计划中的重点项目，旨在逐步完善困难地区的教育基础设施。



得乐省民用与工业工程建设投资项目管理委员会副主任武文利表示，尽管面临建材价格上涨、地处偏远、天气不利及劳动力短缺等困难，但目前，上述3个项目已完成80%以上的工程量。



九年一贯制寄宿学校建设项目有望为得乐省边境乡教育实现根本性转变注入动力。



邦敦乡人民委员会副主席黎青山强调，学校投入运行后将为边境地区学生提供更好的学习环境，提升教育质量，缩小与其他地区差距，同时帮助居民安心生产与发展经济。



得乐省加快推进边境地区九年一贯制寄宿学校建设。图自越通社

按计划，得乐省将在4个边境乡及1个毗邻边境地区的乡建设5所九年一贯制寄宿学校。



得乐省委书记梁阮明哲要求各级各部门研究制定相关政策，建设管理模式、组织方案和教育计划，使其符合边境寄宿制学校特点。其中，注重传统教育、民族文化传承、生活技能培养、守法意识和国防安全教育，逐步将各学校建设成为边境地区教育和文化中心及人力资源培养基地。



这些学校建成并投入使用后，将有助于提升人力资源质量，缩小边境地区与其他地区的教育差距，同时为当地经济社会发展和边境国防安全奠定坚实基础。（完）