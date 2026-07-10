VinFast微型电动汽车获得法媒高度评价

越通社巴黎——越通社驻巴黎记者报道，法国权威汽车杂志《Auto Plus》于7月9日刊文，对VinFast微型电动汽车VF 2给予积极评价，认为该车型“售价仅略高于一辆高端摩托车”，有望改变越南城市居民的出行习惯。



《Auto Plus》指出，VF 2售价为1.88亿越盾（约合6300欧元），且已包含电池费用，是越南市场上售价最低的电动汽车之一。该杂志认为，VinFast推出一款售价仅相当于一辆高端摩托车的四座车型，体现了其加速普及电动汽车，让更多民众能够负担和使用电动汽车的明确战略。



文章表示，VinFast将目标客户定位为城市家庭以及目前使用摩托车但希望转向更加安全、更加舒适交通工具的消费者。《Auto Plus》指出，VF 2被定位为城市出行环境中摩托车替代方案，在兼顾价格亲民的同时，也为用户提供更好的安全保障。



《Auto Plus》评价称，VF 2采用紧凑型设计，非常适合城市交通环境，可容纳4名乘客，同时配备了现代化汽车应有的基本配置。《Auto Plus》认为，VinFast通过采用简约设计、减少非必要配置，在保持价格竞争力的同时，依然能够满足用户的日常出行需求。



《Auto Plus》还高度评价了VF 2重点突出车辆使用过程中的经济性这一发展理念。该车型按照欧洲新的驾驶循环标准NEDC，单次充电最大续航里程可达210公里，支持快速充电，并可享受V-Green公共充电站网络每月10次免费充电优惠。这一优惠政策将持续至2029年2月，有助于大幅降低车辆拥有成本，从而提升VF 2对首次购车消费者的吸引力。



文章指出，VF 2是VinFast产品矩阵中的一款战略车型，体现了其快速占领大众电动汽车市场的雄心。《Auto Plus》认为，凭借具有竞争力的售价以及明确聚焦城市出行需求的产品定位，VF 2有望推动越南电动汽车的进一步普及。（完）





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