📝时评：尊重历史、缅怀对国家有功者功绩：滋养民族精神的文化源泉

越通社河内——在越南数千年建国卫国历史长河中，尊重历史、感恩和铭记对国家有功者功绩的文化已成为一种持久的传统文化价值，是铸就越南民族特色、培育爱国精神和团结力量的基础。



在当前融入国际和信息爆炸的背景下，教育、培育感恩之心和尊重历史事实的意识尤为重要，有助于每个人具备足够的定力来辨识并有“抵抗力”，不被错误和歪曲的信息所裹挟。



民族持久的传统文化价值



回顾越南民族历史长河，可以看到，国家发展的每一个阶段都伴随着杰出人物的涌现。他们始终把国家和民族利益置于个人利益之上。他们包括奠定文郎国国家基础的雄王；高举义旗发动起义的二征夫人；以白藤江大捷载入史册的吴权；三次击败元蒙军队的兴道大王陈国峻；倡导仁义思想的阮廌；取得大破清军伟大战功的光中皇帝阮惠以及毕生献身于民族独立和人民幸福的敬爱领袖胡志明主席等，他们都成为越南民族的精神象征，受到一代又一代越南人民的感恩与敬仰。



对有功建国卫国的英雄先辈的尊崇通过多种形式传颂：通过文学、艺术、节日、传说、信仰以及各地相关的建筑作品等并成为精神生活的一部分，代代存在于社群记忆之中。



民族文化研究专家、越南民族学博物馆原馆长阮文辉副教授表示，先辈们构建了一个非常多样和持久的历史传承体系，从正史、雅文学、民间文学到心灵信仰等都向着唯一的目标：尊崇民族英雄、文化名人，以不断培育自豪感，为国家缔造长存的力量。



在升龙皇城向先祖和历代有功建国卫国的先人敬香献花。图自越通社

其中，正史起着确立历史事实和记录先辈功绩的作用，构建了民族记忆的“框架”。雅文学通过不朽的篇章刻画了英雄们的思想深度和人格魅力，使历史变得亲切、感人，并为历代人传递了公民责任和爱国主义精神。



尤为独特的是，越南人通过民间文学、民间信仰和传统节庆，将历史从书本带入社会文化生活。关于扶董天王、二征夫人、吴权以及黎利还剑的传说，并非为了取代历史事实，而是表达人民对有功于国家者的敬仰与感恩。与此同时，遍布各地的祠堂、庙宇、村亭，以及城隍信仰、陈圣信仰、雄王祭祀信仰等，共同使民族英雄成为社区精神生活的重要组成部分。每年在全国各地举行的数千场传统节庆，通过各种仪式、礼仪和民间文化活动重现历史，使爱国传统和对先辈的感恩之情自然而然地代代相传。



阮文辉认为，这一多样而持久的历史传承体系，使民族英雄和文化名人成为人民心中的“活象征”，造就了越南历史长久的生命力，让每一代人都能从过去中找到关于爱国精神、独立意志和建设国家渴望的教训。



国会文化教育委员会常务委员裴怀山强调，尊重历史、感恩和铭记有功者的传统正是源于越南民族文化的深厚底蕴，那是“饮水思源”、“吃果子不忘种树人”的文化；是祭祀祖先的伦理；是村社、家国意识；是数千年来建国卫国历程中培育的同胞情义。越南人始终懂得，今天每一寸土地、每一座安宁的房屋、每一个发展机会，都是用无数前人的智慧、汗水、鲜血和渴望换来的。因此，感恩不仅是仪式，更是一种文化品质；不仅是记忆，更是民族的良心。



裴怀山认为，一个民族只有懂得珍视历史和创造历史的人，才能持续发展。因此，尊崇民族英雄、文化名人和领袖不仅是铭记功绩，更具有教育后代的深远意义。因为一个“失去历史记忆”的民族将很难有定力走远。历史不仅告诉我们走过什么，还帮助我们理解自己是谁、自己站在什么位置、对未来祖国应负有什么责任。



尊崇民族英雄、文化名人和民族领袖，首先是对为缔造祖国形象作出贡献者的巨大功绩的认可。但更深层次上，这是一个民族将自身价值体系传递给后代的方式：爱国精神、独立意志、自强精神、奋进渴望、为社群牺牲的精神以及对国家命运的责任担当。



“胡志明主席曾教导我们：‘我国人民要懂得我国历史，才能明白越南国家的根源。’这句话不仅是对学习历史的勉励，更是一种深刻的文化启迪。知史方能感恩，感恩方能更好地为人处世，而更好地为人处世，正是对历史缔造者功绩最切实的传承。”裴怀山如此强调。



打造越南民族文化特色



如果说“饮水思源”传统是铸就民族文化特色的源泉，那么历史教育就是让这一源流在越南每一代人中不断得到滋养的方式。



文化专家们认为，在深入融入国际和数字技术蓬勃发展的背景下，每个人尤其是年轻人从不同来源接触到大量信息，特别是在互联网和社交媒体上。这是拓展知识的机会，但也带来了不少挑战，因为错误信息、歪曲历史、否定先辈功绩或丑化民族领袖形象以日益精妙的形式出现。



令人担忧的是，这些内容通常不以极端论调或公开对抗的形式出现，而是通过披着客观外衣的故事来呈现。有些内容只是一个短视频、一张被拼接的图片，或一个看似幽默的叙述，但逐渐改变了接收者对历史的看法。如果缺乏历史知识基础和信息核实能力，接收者很容易被引导，形成对民族历史的错误认知。



正因如此，专家们认为，在保护遗产、尊崇民族英雄、文化名人和领袖的同时，感恩之心和尊重历史意识的教育成为对国家发展具有长远意义的要求。因为历史教育和感恩教育有助于培养思维能力、辨别是非的能力，并为每个公民构建文化本色。



感恩教育必须从最贴近的事物开始。其中，家庭是感恩的第一所学校。那可能是祖先供桌前的一炷香，是祖父母讲述故乡、战争和艰苦岁月的故事；是父母教导孩子尊敬老人、珍视前人的功绩、对家庭和社区有责任感。



运输车队在运送粮食支援奠边府战役的路上。图自越通社

在学校里，历史教学不应只是时间节点、事件和数字，而应是人、命运、选择和渴望的故事。孩子们需要去博物馆、遗址、烈士陵园；需要与历史证人会面；需要参与体验活动、创意项目、舞台化呈现、短片、数字展览和历史游戏。当历史触动情感，知识会更加持久。



在社会中，媒体、文学、艺术、文化产业和数字空间应共同参与，用现代、生动、准确和人文的语言讲述历史。“我们需要更多好电影、更多易读的书籍、更多生动的博物馆、更多创意数字产品，让历史不被框在教科书里，而成为当代精神生活的一部分”，裴怀山分享道。



专家称，在每个人心中培育对历史的热爱和对民族传统的自豪感，将成为最强大的“抵抗力”，让每个越南公民在面对错误或歪曲历史的信息时保持坚定。



裴怀山认为，尊重历史不仅是文化态度，更是保护民族特色的能力。国际融入为我们学习、对话、丰富越南价值提供了许多机会。但融入越深，我们越需要一个坚实的文化根基，以免在多向信息流中被同化、迷失方向。



“历史是民族共同的记忆。当那段记忆被歪曲，社会信任就会受到伤害。当先辈的功绩被否定，道德根基就会动摇。因此，维护尊重历史的传统就是维护真相、维护良知、维护民族精神力量的源流”，裴怀山再次强调。



越南历史证明，民族的力量不仅来自经济潜力或军事实力，首先来自文化本色、爱国精神、大团结精神和对于创造历史者的感恩之心。因此，尊重历史、感恩和珍视历史创造者不仅是越南民族的优秀文化传统，更是构建文化本色、巩固社会信任、培育奉献渴望和创造内生力量的基础，使国家在新纪元实现可持续发展。



裴怀山强调：“当前阶段建设越南人，离不开历史根脉、爱国主义精神、公民意识和社会责任感的培育。现代越南人既要具备全球视野、数字能力和创新思维，同时也要拥有深厚的文化根基，懂得尊重历史、缅怀先辈、心怀感恩，并为民族未来而奋斗。”（完）



