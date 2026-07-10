让艺术作品成为旅游业发展的强力“杠杆”

越通社河内——大约一年前，随着何敏芝（Hòa Minzy）的音乐视频《闪闪北宁》（Bắc Bling）在网络上引发热烈反响，众多游客纷纷慕名前往北宁省，探访延应寺（chùa Dâu）、扶浪陶艺村、东胡民间画村等著名景区，并深入体验官贺民歌之乡，寻找在MV中出镜的“孤独之树”。



当时，北宁省专门推出了前往“遗产之地”的免费旅游路线以服务游客。在初期阶段，到访北宁的游客量实现了显著增长。近年来，紧跟艺术“潮流”发展旅游已成为一种普遍趋势。



其中最典型的案例当属2015年的电影《我看见黄花在绿草中摇曳 》，该片展现了富安省（现为得乐省）的美丽风光。当时，富安省借电影名声大噪之机，顺势开展宣传推介，推出了与诸多名胜紧密结合的旅游线路。



与此同时，富安省大力发展基础设施与旅游人力资源。富安旅游业的增长率在特定时期曾突破年均20%。如今，许多此前鲜为人知的景点已在旅游业中占据了举足轻重的稳固地位。



宁平省也曾成功借势2017年上映的好莱坞大片《金刚：骷髅岛》取景地，将“土著村”拍摄场景融入到旅游线路，并加大力度推介片中出现的各大名胜，如：长安名胜群、三谷-碧洞旅游区以及云龙湿地。 结果表明，尽管在《金刚：骷髅岛》的热度逐渐退去后，许多人不再记得当年的“土著村”，但宁平旅游业的关注度却从未“降温”。如今，宁平省依然是全国最具旅游吸引力的省份之一。



富安省借电影名声大噪之机，顺势开展宣传推介，推出了与诸多名胜紧密结合的旅游线路。图自越通社

旅游凭借音乐与影视“潮流”而发展，如今在越南乃至全球范围内都已成为一股强劲的趋势。然而，并非所有地方都能成功借势这些艺术现象，并将其转化为推动当地旅游业发展的强力“杠杆”。



影视和音乐作品固然能为许多地方提供覆盖面极广的“免费宣传”工具，但当游客真正慕名而来时，他们所需要的，往往远不止于观赏并在那些在音乐视频或大银幕上出现过的画面。



那就是旅游基础设施、交通网络、生态环境，以及餐饮、美食、住宿体系等；当然，也离不开旅游业从业人员、服务态度以及各地方、各区域“讲述”自身文化故事的方式。这正是宁平省等部分地方在借势影视、音乐“潮流”的同时，同步高效推进的举措。



实际表明，只有在从基础设施到人文要素的各个环节对旅游业进行系统化、规范化的投资，影视和音乐作品才能真正成为推动旅游业发展的“催化剂”。反之，如果只盲目侧重于“蹭热度”，那么随着艺术“潮流”的消退，旅游业也将迅速“降温”。（完）