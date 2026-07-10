文化

“祖国平安”系列活动拉开序幕

值此越南人民安全力量传统日（1946.7.12-2026.7.12）80周年之际，7月9日晚，越南公安部与河内市人民委员会在河内市还剑坊东京义塾广场联合举行“祖国平安”系列活动开幕式。

人民公安干部和战士参观人民安全力量成就展示区。图自越通社
人民公安干部和战士参观人民安全力量成就展示区。图自越通社

越通社河内——值此越南人民安全力量传统日（1946.7.12-2026.7.12）80周年之际，7月9日晚，越南公安部与河内市人民委员会在河内市还剑坊东京义塾广场联合举行“祖国平安”系列活动开幕式。

公安部副部长范世松上将在开幕式上致辞，强调经过80年建设、战斗和成长，人民安全力量始终忠诚于党、国家和人民；机智、创新、英勇战斗，立下许多战功，为维护国家安全、保卫党、国家、人民和社会主义制度作出了贡献。

范世松上将表示，系列活动将持续至7月12日，包括展览、展示、体验活动和“祖国平安”晚会，旨在感恩人民安全力量的贡献，同时继续肯定该力量在国家新发展阶段中的作用和使命。

在岘港和胡志明市举办相关活动之后，河内站的活动是亮点，为2026年5月至7月在北中南三地举办的“祖国平安”系列活动画上句号。从而传播弘扬人民安全力量光荣传统的讯息，决心圆满完成各项任务，为国家发展目标和坚决维护国家安全作出贡献。

活动框架内还在丁先皇街和国家会议中心举办了多项展览、展示和体验活动。其中亮点是“人民安全80年——默默盾牌”展览，介绍了该力量各个历史时期的建设、战斗和成长历程，以及关于网络安全、防范在线诈骗、人工智能、无人机、智能摄像头、数字博物馆、出入境管理和高科技犯罪识别技能等体验空间。

以“流淌”为主题，“祖国平安”晚会再现了人民安全力量80年建设、战斗历程中的典型里程碑；同时与人民公安力量中“三个最：最守纪律—最忠诚—最亲民”的竞赛运动相结合。（完）

越通社
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