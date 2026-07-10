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河内将就红河景观大道详细规划公开征求民意

河内市红河景观大道建设投资项目各项详细规划方案正按照市委、市人委会及市规划建筑局的指导意见加快完善。规划方案完成后，将依法向社会公开征求意见，经评审后报有权机关审批，确保规划科学可行、公开透明，兼顾国家、人民和企业三方利益。

河内将就红河景观大道详细规划公开征求民意
河内将就红河景观大道详细规划公开征求民意

越通社河内——河内市红河景观大道建设投资项目各项详细规划方案正按照市委、市人委会及市规划建筑局的指导意见加快完善。规划方案完成后，将依法向社会公开征求意见，经评审后报有权机关审批，确保规划科学可行、公开透明，兼顾国家、人民和企业三方利益。

在7月10日下午举行的新闻发布会上，河内市规划建筑局副局长陶明心表示，在完善《红河分区规划》的同时，红河景观大道项目涉及的公园、安置区、城市新区及各子项目详细规划，也正由投资方同步研究和完善。规划方案完成后，将公开征求群众意见，并提交评审委员会及专家审议，重点围绕防洪减灾、城市景观保护、传统手工艺村保护及文化价值传承等内容开展论证。各部门、专家及群众提出的意见建议都将得到充分研究和回应。

河内市委常委会已颁布第16-CT/TU号指示，将该项目确定为全市具有特殊重要意义的政治任务，要求按照“地方决策、地方实施、地方负责”原则推进，切实保障国家、人民和企业三方利益协调统一。河内市同时要求，在规划编制、土地征收、补偿安置等各环节坚持公开透明，加强与群众沟通对话，及时回应关切，妥善解决问题。

根据河内市委办公厅第538-TB/TU号通知，市委常委会已原则同意调整《红河城市分区规划（1:5000比例）》，并要求进一步完善征地补偿、安置方案，全面梳理规划范围内的历史文化遗迹、传统手工艺村及宗教、信仰等文化设施，在完成相关工作后再组织开展征求人民意见工作。

根据河内市人委会第2789/QĐ-UBND号决定，红河景观大道项目采用PPP模式，以BT合同方式实施，初步总投资约736.963万亿越盾，实施期限为2026年至2038年。项目投资联合体包括大光明房地产投资股份公司、长海集团股份公司和和发集团股份公司。（完）

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越通社
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