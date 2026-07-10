越南与老挝共建和平、合作与发展的边境

两国国防部长在口岸的会晤，在两国人民的热情欢迎中举行，生动展现了和平、友好、合作与发展的边境线；同时体现了战略互信，为两国继续建设稳定、可持续的边境线注入动力。

欢迎仪式后，潘文江大将和坎良·乌塔凯松大将走访了清水国际口岸边防屯。该单位直接管理和保卫边境线，并与老挝边防力量保持经常性的协调配合。

在这里，两位部长听取了关于单位任务执行情况、两国边防力量在边境管理和保护中的协调配合、打击犯罪以及建设和平、友好、合作与发展边境线的工作汇报。清水口岸边防屯官兵的武术表演展示了训练水平、战备能力和前线边防部队的本领。

潘文江大将和坎良·乌塔凯松大将对清水口岸边防屯取得的成绩给予认可和表彰，同时相信该单位将继续发挥边境管理和保护核心力量的作用，为培育越老特殊团结关系作出贡献。

随后，两国代表团出席了乂安省金榜乡水丰村与老挝波里坎塞省赛占蓬县南安乡索腾村居民区结好初步总结仪式。在友好的氛围中，两位部长与当地民众一同参与传统游戏和舞蹈，并参观了介绍双方边境地区特色农产品、药材和手工艺品的展位。借此机会，金榜和山林两个边境乡的贫困家庭获赠了健康种牛，帮助当地民众发展生计，逐步稳定生活。

同日上午，两国代表团出席了在金榜乡举行的清河幼儿园奠基仪式。该工程由越南国防部援建，包括两栋两层楼房，共13间教室和功能房。除服务边境地区儿童照料和教育外，该工程还可作为民众避风避洪的场所。

此行中最具意义的一站是胡志明主席故乡的金莲国家级特别历史遗迹区。胡志明主席同凯山·丰威汉主席和苏发努冯亲王共同缔造并精心培育了越老特殊团结关系。高脚屋是老挝政府为纪念胡志明主席诞辰100周年赠予金莲遗迹区的工程。使用近三十年后，该工程继续获得老挝政府投资新建，体现了老挝党、国家、军队和人民对胡志明主席以及两国民族特殊关系的忠贞不渝之情。（完）