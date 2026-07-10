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500个昼夜战役：西宁省开展烈士遗骸搜寻及信息核查行动

响应“500个昼夜战役”，在西宁省各烈士陵园，数千名干部、军人、退伍军人和志愿者不分昼夜投入烈士遗骸样本采集工作，为DNA鉴定提供服务。

在西宁省新柱—周城县烈士陵园，每天从清晨到傍晚，采样和发掘工作组始终坚守岗位，无惧七月的酷暑和突如其来的暴雨。这项工作不仅要求高度严谨和耐心，更饱含着对革命先烈的崇高敬意。

西宁省寻于乡退伍军人周文诺：“能够参加这次行动，我感到非常荣幸、非常欣慰。这不仅是对我们自身的一种教育，更是一次传承革命传统的机会。希望能够帮助烈士找到身份，让他们早日回到亲人身边、回归故土。党和国家一直十分关心烈士寻亲工作，如今又启动了‘500个昼夜战役’，我由衷感到高兴。整个行动组织严密、装备完善，我们必须以最规范、最严谨的方式完成工作。”

新柱—周城烈士陵园安葬着3000多名烈士，其中1455位烈士身份尚未确认。参加“500个昼夜战役”的各工作组不管周末还是节假日也工作不停歇。当地多个组织团体和广大群众也积极参与，保障后勤补给。

此次行动中，还有许多尚未找到亲人墓地的烈士家属亲自来到现场，希望在历经数十年的漫长寻找后，终于能够确认亲人的下落。

烈士黄友时的孙子黄文解：“70多年来，我们一直寻找祖父的遗骸，却始终没有结果。如今真心希望祖父就在这批待鉴定的烈士之中，能够通过DNA确认身份，让他回到家人身边。祖母生前一直盼望能够找到祖父的墓地，这也是她最大的心愿。”

烈士阮文永的儿子阮文凭：“我的父亲阮文永，1939年出生，1962年参加革命，1969年牺牲。党和国家始终没有忘记为祖国献身的烈士，如今开展‘500个昼夜战役’，意义十分重大。地方领导也给予家属无微不至的关怀。我衷心希望父亲的遗骸能够在此次行动中被确认，让家人今后能够在节日和祭日为他上香祭奠。”

与此同时，在烈士陵园开展遗骸样本采集工作的同时，西宁省还同步开展烈士亲属DNA生物样本集中采集工作，逐步建立DNA数据库，为后续比对分析和烈士身份确认提供科学依据。（完）

#遗骸 #500个昼夜战役
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500 个昼夜行动

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工作组成员将生物样本整齐地放入收纳箱。图:越通社发。

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