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阮仲义大将视察黎氏莲公园烈士遗骸归集工作

7月11日上午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南人民军总政治局主任阮仲义大将在胡志明市黎氏莲文化公园敬献鲜花、上香缅怀英雄烈士，并检查黎氏莲公园烈士遗骸搜寻归集工作情况。

越南人民军总政治局主任阮仲义大将检查黎氏莲公园发掘现场烈士遗骸搜寻归集工作。图自越通社
越南人民军总政治局主任阮仲义大将检查黎氏莲公园发掘现场烈士遗骸搜寻归集工作。图自越通社

越通社胡志明市——7月11日上午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南人民军总政治局主任阮仲义大将在胡志明市黎氏莲文化公园敬献鲜花、上香缅怀英雄烈士，并检查黎氏莲公园烈士遗骸搜寻归集工作情况。

阮仲义大将和工作团在已故总书记陈富雕像前献花、上香；在1968年戊申春节总进攻和起义中牺牲的英雄烈士纪念碑前上香；在黎氏莲烈士祭祀处和新发现的烈士遗骸灵堂前上香。

在指导各执行力量时，阮仲义大将强调，伤残军人和烈士工作始终受到党、国家和军队的特别关心；同时记录并高度评价第七军区司令部、胡志明市及参与黎氏莲公园1968年戊申春节总进攻和起义中牺牲烈士遗骸搜寻归集工作的各力量所作出的努力

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越南人民军总政治局主任阮仲义大将视察黎氏莲公园纪念堂内存放英雄烈士遗体区域。图自越通社

阮仲义大将强调，开展“500个昼夜行动”是一项极其神圣崇高的任务，深刻体现了民族“饮水思源”的道理和对英雄烈士、有功人员的感恩之情。继续搜寻核实烈士身份不仅有助于全面落实对烈士及其家属的政策，还有助于补充珍贵史料，进一步阐明军队英勇辉煌的历史阶段。

“这项工作必须用心去做，凭借经验、责任和军人的良心。同志们要继续坚定决心，互相鼓励，同时保重身体，以圆满完成使命。中央军委、国防部和总政治局将继续关注、指导并关心支持搜寻力量”，阮仲义大将叮嘱道。

在报告黎氏莲公园烈士遗骸搜寻归集工作成果时，胡志明市司令部政委、胡志明市烈士遗骸搜寻归集和身份确认指导委员会副主任阮诚忠少将表示，经过5天搜寻，截至7月11日，执行力量已发掘出29具烈士遗骸，其中13具带有随葬遗物。

在挖掘区域发现，烈士遗骸分两层埋葬。第一层，大部分遗物被认定为1968年戊申春节第一波战斗中参战的解放军部队的遗物。第二层，通过发现的多种遗物，初步判断可能是参加1968年戊申春节战役中进攻美国大使馆、总参谋部、广播电台和电视台的西贡别动队战士的遗骸。

在搜寻工作同时，胡志明市司令部正在与专业机构配合，对所有发现的遗骸进行DNA采样，并建议西宁省指导委员会配合对隆安一营烈士家属进行DNA采样，特别是1965年至1968年期间牺牲的烈士，作为核实烈士身份的比对依据。

直接参与黎氏莲公园烈士遗骸搜寻归集工作的力量是在搜寻归集烈士遗骸方面经验丰富的第七军区4支队（K70、K71、K72、K73）的干部战士。（完）

越通社
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500 个昼夜行动

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