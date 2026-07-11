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边境乡村迎接数字新生

两级地方政府模式运行一年后，同奈市多个少数民族聚居的边境乡发生了具有突破性的变化。精简高效、运转顺畅的行政体系不仅提升了管理效能和治理效率，也为数字化转型深入群众生活奠定了基础，让少数民族群众能够更加便捷地使用线上公共服务，逐步掌握数字技能，不断提升公共服务质量。

布亚摩乡青年团经常引导群众办理行政手续。图自越通社
布亚摩乡青年团经常引导群众办理行政手续。图自越通社

越通社同奈市——两级地方政府模式运行一年后，同奈市多个少数民族聚居的边境乡发生了具有突破性的变化。精简高效、运转顺畅的行政体系不仅提升了管理效能和治理效率，也为数字化转型深入群众生活奠定了基础，让少数民族群众能够更加便捷地使用线上公共服务，逐步掌握数字技能，不断提升公共服务质量。

与柬埔寨接壤的特困边境乡布亚摩（Bù Gia Mập）的实际情况显示，两级地方政府模式运行一年后，当地发生了明显变化。布亚摩全乡共有1898户居民，其中少数民族占74.5%，经济主要依赖农业。经济社会发展水平仍较为落后，也给科技基础设施建设和群众获取信息能力带来了诸多制约。

为了破解特殊地区的这一瓶颈，布亚摩乡公共行政服务中心已成为创新工作方式方法的核心枢纽和先锋力量。布亚摩乡公共行政服务中心主任阮文得表示，得益于各职能部门之间的密切协同以及数字化转型的全面应用，行政审批效率得到明显提升，各类申请材料受理、流转和审批全过程变得顺畅高效。

截至6月26日，该乡已公开全部428项职责范围内的行政审批事项。公共行政服务中心共受理3040份线上申请，其中申请材料提前办结率达98.2%，有效提升了服务群众和企业的质量。

布俄村村民鸟肯表示，以前每次办理证件都因材料不齐而多次往返，耽误了一整天的劳动时间。如今，在乡干部和社区数字技术工作组的指导下，他学会了注册电子身份账户，并使用手机办理各项手续，材料办理更加快捷、方便。今天他只需到“一站式”服务中心领取办理结果，工作人员办理速度很快，无需长时间等待。

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布亚摩乡人民到公共行政服务中心办理行政手续。图自越通社

不仅群众，基层管理人员也深切感受到这股“新气象”。布朵村村长氏莲表示，村里大多数居民是少数民族群众，数字技术应用能力较为有限，因此起初对线上公共服务存在顾虑，仍希望亲自到政府部门办理事项。然而，自两级地方政府模式运行以来，社区数字技术工作组与村干部一道深入各家各户，指引群众使用线上公共服务。当群众切身体会到线上办理手续能够节省时间和成本、减少往返后，便逐渐主动接受并积极采用这种新方式。

布亚摩乡委书记黎黄南表示，当地高度重视行政审批制度改革和数字化转型工作。在数字平台上运行“一站式”联办服务机制，不仅减轻了基层干部的工作压力，更重要的是为偏远地区群众节省了办理事项所需的时间和往返成本。许多以前需要逐级请示审批的事项，如今都可以直接在乡级办理，得到快速响应、高效办结。

布亚摩乡两级地方政府模式运行一年来，赢得了当地群众的广泛认可。凭借“贴近群众、服务群众”的工作理念和高效顺畅的行政办理流程，过去对数字技术心存顾虑的广大少数民族群众，如今在工作人员“手把手”指导下，已逐步掌握线上办事方式。

这一突破性转变，不仅帮助群众节省办事时间和成本，也逐步增强了少数民族群众信心，从而更加主动地融入现代数字政府体系，为提升公共服务质量、巩固基层群众对地方政府的信任和支持发挥了积极作用。（完）

越通社
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