推动无人机应用，助力低空经济发展

越通社河内——凭借在科学技术、创新方面的优势以及行政区划调整后带来的全新发展空间，胡志明市正加大试验力度，逐步将无人驾驶航空器（UAV/无人机）应用到诸多领域。早期的试验与试点活动不仅展现了无人机在低空空间经济中的发展潜力，也为完善管理机制、运行基础设施以及构建“政研产”（政府、高校、企业）紧密结合的生态系统奠定了实践基础。



推动胡志明市无人机试验与应用



凭借多元且崭新的发展空间，胡志明市拥有便利的实践环境，可供开展无人机在城市管理、物流及公共服务领域的试点应用。根据规划，该市力争到2030年建设成为全国首个低空经济研发、制造与服务供应中心。



其发展路线图共分为三个阶段：2026年 - 2027年，完善体制，建立沙盒（Sandbox）监管机制并规划低空空域；2028年 - 2030年：推进商业化，发展基础设施与自动化服务；2030年以后：实现服务多样化，掌握核心技术以形成同步发展的生态系统。



2026年作为起步之年，标志着两大里程碑式的重要进展：2026年1月5日无人机（UAV）配送试点启动，其中吸引Saolatek、越南Real-Time



Robotics、越南移动等科技公司参与，旨在完善相关政策。Saolatek公司代表强调，沙盒监管机制有助于企业掌握核心技术，但仍需要国家在资源上给予支持。



胡志明市开通首条跨海无人机邮政航线。图自越通社

2026年2月12日开通首条跨海邮政航线，该航线由CT UAV与越南邮政联合运营，将运输时间从1天大幅缩短至2小时。



基层实际需求极为迫切。根据科技局的调研结果显示，在受访的60个乡镇街道中，有多达56个表达了将无人机应用于城市管理与安全保障领域的强烈意愿。



推进“政产研”三方联动，构建无人机生态系统



无人机已被列为越南国家需要优先掌握核心技术的11项战略技术之一。然而，目前越南的民用无人机应用仍停留在单打独斗的初级阶段。为提升核心竞争力，必须推进“政研产”三方联动：政府完善法律法规、高校开展科学研究与人才培养以及企业推进成果商业化。



胡志明市国家大学吴庆孝副教授指出，尽管法律红利和试点机制正在逐步完善，但最大的挑战依然在于基础设施不足和人才匮乏。由于无人机经营属于特许行业（有条件经营行业），目前的研发工作仍面临诸多困难。



吴庆孝副教授鼓励企业应聚焦于实际应用解决方案，而非仅仅局限于硬件制造，同时需要进一步扩大沙盒监管的试点规模。



从企业角度来看，Realtime Robotics公司主理人梁越国强调，越南本土制造的无人机完全有能力走向国际市场，但这离不开国家层面在财政、人力和体制上的政策扶持。为此，他建议政府通过政府采购或订制机制（如订购救援无人机）来保障初期市场销路，提供长期优惠贷款，为面向G7市场的出口产品提供50%的研发费用补贴，并对战略技术人才实施个人所得税免税政策。（完）