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亚太地区网络犯罪防控中心总部开工奠基

越南公安部10日在河内市和乐高科技园区举行亚太地区网络犯罪防控中心总部开工仪式，标志着落实《联合国打击网络犯罪公约》的务实举措，同时也彰显了越南加强国际合作并携手建设安全、可靠、可持续发展的网络空间的坚定决心。

亚太地区网络犯罪防控中心总部开工仪式。图自bocongan.vn
亚太地区网络犯罪防控中心总部开工仪式。图自bocongan.vn

越通社河内——越南公安部10日在河内市和乐高科技园区举行亚太地区网络犯罪防控中心总部开工仪式。

这是具有特别重要意义的活动，标志着落实《联合国打击网络犯罪公约》的务实举措，同时也彰显了越南加强国际合作并携手建设安全、可靠、可持续发展的网络空间的坚定决心。

越南外交部副部长黎英俊在仪式上发表讲话时表示相信亚太地区网络犯罪防控中心将逐步发展成为在培训、研究、法律支持等领域具有信誉的区域平台；成为知识共享和促进有关打击网络犯罪的国际合作的重要平台；增强执法机关、司法机构及政策制定者应对日益复杂的网络犯罪挑战的能力；同时促进在数字环境中维护公民和企业的合法权益。

越南外交部承诺将继续与公安部及联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）在该中心建设过程中密切配合，积极促进国际合作，加强该中心与区域及全球合作机制的对接，同时将该中心活动与落实《河内公约》及相关多边倡议相结合。

联合国毒品和犯罪问题办公室东南亚和太平洋地区首席代表德尔菲娜·尚茨（Delphine Schantz）在开工仪式上表示，该活动对越南和整个地区而言是一个重要里程碑。

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联合国毒品和犯罪问题办公室东南亚和太平洋地区首席代表德尔菲娜·尚茨在开工仪式上发表讲话。图自bocongan.vn

她指出，亚太地区网络犯罪防控中心的成立具有重大战略意义，充分体现了越南在打击网络犯罪、提升应对能力及维护地区安全方面的坚定决心。UNODC愿继续与越南政府紧密合作，在该中心的建设与发展过程中携手同行，共同最大限度发挥其潜力，为亚太地区带来积极而深远的影响。

越南公安部副部长范世松表示，亚太地区网络犯罪防控中心将有助于推动《联合国打击网络犯罪公约》各项承诺的落实，同时成为地区乃至世界各国在打击网络犯罪领域加强合作的重要桥梁。

他希望亚太地区网络犯罪防控中心将成为网络犯罪信息共享的核心枢纽，实现情报互通、趋势研判与作案手法分析，为跨国案件调查和执法协作提供有力支撑，进一步提升区域执法整体效能。同时，中心还将着力打造网络安全、数字取证、数据科学及人工智能应用等领域的高素质人才培训与科研基地，汇聚各国专家和执法人员，推动知识与经验交流，提升区域共同应对新型犯罪挑战的能力。

此外，该中心将成为执法机构、国际组织、科技企业及科研教育机构之间开展多边合作、分享经验、促进技术转让、开发创新解决方案的重要平台，以服务网络安全保障和数字信任建设；彰显越南与国际社会共同建设和平、安全、可信和可持续发展网络空间的坚定承诺，造福各国家和各国人民利益，满足新形势下国际合作和网络安全保障的需求。（完）

越通社
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