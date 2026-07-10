向公众展示顺化皇宫珍贵文物

越通社顺化—— 7月10日下午，顺化古都遗迹保护中心、顺化皇宫文物博物馆与胡志明市古文物协会在顺化市富春坊隆安殿联合举办“金色遗产——荟萃精华”专题展览。



本次展览汇集23位收藏家珍藏的100余件（套）阮朝时期珍贵文物，涵盖金器、银器、珐琅器、三镶铜器、织品、陶瓷和木器等多种类别和材质。展览围绕“王朝威仪”、“宫廷礼制与秩序”、“工艺与艺术精华”、“金色辉煌永存”四大主题展开。每一件文物都是历史的见证，承载着阮朝鼎盛时期的印记，凝聚着古代工匠精湛的艺术造诣。



展览向公众展出由收藏家悉心搜集和保存的珍贵文物，同时结合顺化古都宫廷文物博物馆的馆藏实物。图自越通社





顺化古都遗迹保护中心主任黄越忠表示，此次展览向公众展示了收藏家多年精心收藏和保护的珍贵文物，并结合顺化皇宫文物博物馆馆藏展出，不仅为公众提供近距离欣赏宫廷文物的机会，也为文物收藏爱好者搭建了交流平台，共同分享收藏与保护文化遗产的经验。展览将为前来顺化古都参观的游客带来一场精彩的视觉盛宴和深刻的文化体验。



展览期间，顺化古都遗迹保护中心还接收了收藏家捐赠的多件珍贵文物和史料，包括一件珐琅盘、一份成泰皇帝时期敕封文书、一个存放敕封文书的木盒以及一套维新皇帝时期有关阮朝建筑修缮的奏折资料。这些珍贵文物和史料将进一步丰富博物馆馆藏，为文化遗产研究、保护、展示和价值传播提供重要资料。



展览将持续至10月9日。（完）





