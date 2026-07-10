纪念越南伤残军人与烈士日79周年电影周亮相在即

越通社河内——纪念越南伤残军人与烈士日79周年（1947年7月27日－2026年7月27日）电影周将于2026年7月21日至28日在全国范围内举行。此次电影周的一大亮点是，全国商业电影院将首次共同参与这一全国免费观影活动，助力开展政治任务和革命有功人员知恩图报工作。这是越南文化体育与旅游部于7月10日下午在河内举行的新闻发布会上所公布的信息。



此次展映的影片均为国家订制的优秀电影作品，具有较高的思想性和艺术性，生动反映了革命斗争历史、捍卫祖国战争、爱国主义传统以及对革命先辈奉献与牺牲精神的崇高敬意和由衷感谢。



其中包括多部越南经典电影，如人民艺术家邓日明执导的《别烧》、优秀艺术家阮友梅执导的《焦草芬芳》以及优秀艺术家裴俊勇执导的《传奇书写者》等。



越南文化体育与旅游部副部长谢光东在新闻发布会上表示，7.27伤残军人与烈士日是全党、全民、全军向英雄烈士、伤残军人、革命有功人员以及为祖国独立、自由作出奉献和牺牲的历代先辈表达深切感恩之情的重要时刻。他指出，纪念伤残军人与烈士日79周年电影周是一项具有重要现实意义的政治文化活动，充分发挥电影在革命传统与“饮水思源”、“知恩图报”优良传统教，厚植爱国情怀和增强对祖国建设和捍卫事业责任感等方面的重要作用。



电影周开幕式预计于2026年7月21日19时在河内国家电影放映中心举行。电影周南部地区开幕式将于7月22日在胡志明市举行，中部地区电影周开幕式将于7月23日晚在河静省举行。7月24日，电影《跨越海洋的声音》（《Thanh âm vượt đại dương》）主创团队及演员将继续前往广治省参加影片放映及观众交流活动。



除电影放映活动外，越南电影局还将联合赞助企业开展革命有功人员及优抚政策家庭走访慰问活动。



按计划，7月22日至24日期间，各影院将每天安排两场免费放映（分别于10时和16时），面向公众开放。与此同时，有关各方还配合在全国国有影院及各省市流动电影放映系统同步开展影片展映活动。



除由越南文化体育与旅游部电影局主办的电影周活动外，越南人民军总政治局宣训局及军队电影发行单位还将在武装力量及全军干部战士中组织开展电影放映活动。同时，根据各单位实际情况，在驻地，特别是偏远地区、边境地区及海洋岛屿地区举办影片放映，向全国广大民众传播本次活动的深厚人文价值与感恩精神。（完）



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