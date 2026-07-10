着力建设现代化、专业化2027年APEC领导人会议周国际媒体中心

越通社河内——2026年7月10日，越南外交部副部长、2027年亚太经合组织领导人会议周宣传与文化分委员会主任黎氏秋姮在外交部总部主持召开会议，审议2027年APEC领导人会议周国际媒体中心建设协调工作。此次会议是在分委员会于2026年7月初赴安江省富国特区开展实地考察之后举行的。



黎氏秋姮在会上发表指导性讲话时强调，宣传和文化工作在2027年APEC年具有特别重要的意义，是向国际社会展示越南国家形象和人民风貌的重要契机。



她指出，国际媒体中心是重点项目之一，为数千名国内外记者以及数百家新闻媒体机构对2027年APEC领导人会议周进行采访报道提供直接服务。因此，国际新闻中心的建设必须以科学的规划为依托，打造现代化、专业化设施，达到国际标准，满足新闻媒体日益提高的采访报道需求。



会议期间，与会代表围绕媒体中心的设计布局、功能分区及技术标准进行了集中讨论。各主办媒体机构代表就信号传输系统、直播技术规范、总控中心配置、国际网络支撑、演播室空间、工作区域划分及媒体展位布置等提出多项专业要求。



各电信企业代表就信息技术和通信基础设施保障方案提出意见，以满足举办大型国际活动的需求。项目业主代表及与会各方还就国际媒体中心总体规划方案、功能分区布局、技术基础设施建设等内容交换意见和看法，并通报了项目建设进展以及下一阶段需要继续完善的重点工作。



黎氏秋姮强调，2027年APEC领导人会议周筹备时间紧迫，要求各单位强化协调联动，建立健全常态化沟通机制，及时解决推进中出现的困难和问题；加快完善国际媒体中心建设方案、空间布局及技术基础设施规划，确保各项筹备工作同步推进、按期按质完成、安全有序，为2027年越南APEC年的成功举办作出积极贡献。（完）



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