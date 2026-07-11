碳交易市场开启 企业迎来绿色发展新机遇

不过，专家指出，由于缺乏相关知识、数据和资源，目前大多数中小企业尚未具备参与碳市场的能力。与此同时，碳信用额度的生成还要求企业满足越南国内及国际相关技术标准，包括碳排放监测、报告和核查等多个环节。

ConsulTech企业咨询公司经理黎周海武：“企业要获得碳信用认证，必须建立MRV体系，即按照越南法规和国际标准，对碳排放进行监测、报告和核查。目前，大多数中小企业仍缺乏实施这一体系所需的专业知识和资源。此外，前期投入成本较高，加之碳信用相关法律制度仍待完善，这些都是企业面临的重要障碍。”

专家认为，碳市场不仅是碳信用交易的平台，更是推动企业向低碳生产模式转型的重要引擎。企业需要逐步开展温室气体盘查，加大清洁技术投入，提高能源利用效率，并不断规范生产流程。事实上，随着碳排放标准和碳认证逐渐成为进入国际供应链的重要门槛，胡志明市不少企业已开始感受到来自国际合作伙伴的压力。因此，提前布局不仅有助于企业适应新的监管要求，也将进一步增强出口竞争力。

胡志明市Fujiwa有限责任公司总经理吴氏秋水：“Fujiwa十分希望参与碳市场和碳认证项目。未来，碳认证将成为产品进入多个国际市场的重要准入条件。然而，企业要真正参与其中，很需要政府在专业知识和实施流程方面提供具体指导。这也是我们当前最关注的问题。Fujiwa正积极拓展海外市场，希望从工厂生产环节着手，逐步达到各项碳排放标准。”

除进一步完善碳排放监测、报告和核查等相关环节外，还应出台更多财政支持、技术咨询和人才培训政策，为企业特别是中小企业绿色转型创造有利条件，增强绿色发展能力。

ConsulTech企业咨询公司经理黎周海武：“当前，企业最需要的是明确的金融支持机制。事实上，许多银行和国际机构都愿意为减排项目提供融资，但真正能够获得这些资金支持的企业却寥寥无几。这也是企业界普遍期待解决的问题。若能建立完善的支持机制，将为企业加快绿色转型、积极参与碳市场提供有力支撑。”

碳交易市场正式启动，为越南企业开启了新的发展赛道。对于汇聚全国最多制造业和出口企业的胡志明市而言，这既是深度融入全球绿色价值链的重要机遇，也是推动经济增长模式向绿色化、可持续方向转型的重要动力。（完）

​