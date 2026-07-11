Multimedia

视频

碳交易市场开启 企业迎来绿色发展新机遇

碳交易市场有望为碳排放配额和碳信用额度的登记与交易搭建基础平台，助力实现2050年净零排放目标。随着国际出口市场环保标准日趋严格，碳排放正逐渐成为决定商品竞争力的重要因素。这意味着，企业若想参与碳市场、保持国际竞争优势，不仅要推进生产技术升级，还需建立规范完善的碳排放管理体系。

不过，专家指出，由于缺乏相关知识、数据和资源，目前大多数中小企业尚未具备参与碳市场的能力。与此同时，碳信用额度的生成还要求企业满足越南国内及国际相关技术标准，包括碳排放监测、报告和核查等多个环节。

ConsulTech企业咨询公司经理黎周海武：“企业要获得碳信用认证，必须建立MRV体系，即按照越南法规和国际标准，对碳排放进行监测、报告和核查。目前，大多数中小企业仍缺乏实施这一体系所需的专业知识和资源。此外，前期投入成本较高，加之碳信用相关法律制度仍待完善，这些都是企业面临的重要障碍。”

专家认为，碳市场不仅是碳信用交易的平台，更是推动企业向低碳生产模式转型的重要引擎。企业需要逐步开展温室气体盘查，加大清洁技术投入，提高能源利用效率，并不断规范生产流程。事实上，随着碳排放标准和碳认证逐渐成为进入国际供应链的重要门槛，胡志明市不少企业已开始感受到来自国际合作伙伴的压力。因此，提前布局不仅有助于企业适应新的监管要求，也将进一步增强出口竞争力。

胡志明市Fujiwa有限责任公司总经理吴氏秋水：“Fujiwa十分希望参与碳市场和碳认证项目。未来，碳认证将成为产品进入多个国际市场的重要准入条件。然而，企业要真正参与其中，很需要政府在专业知识和实施流程方面提供具体指导。这也是我们当前最关注的问题。Fujiwa正积极拓展海外市场，希望从工厂生产环节着手，逐步达到各项碳排放标准。”

除进一步完善碳排放监测、报告和核查等相关环节外，还应出台更多财政支持、技术咨询和人才培训政策，为企业特别是中小企业绿色转型创造有利条件，增强绿色发展能力。

ConsulTech企业咨询公司经理黎周海武：“当前，企业最需要的是明确的金融支持机制。事实上，许多银行和国际机构都愿意为减排项目提供融资，但真正能够获得这些资金支持的企业却寥寥无几。这也是企业界普遍期待解决的问题。若能建立完善的支持机制，将为企业加快绿色转型、积极参与碳市场提供有力支撑。”

碳交易市场正式启动，为越南企业开启了新的发展赛道。对于汇聚全国最多制造业和出口企业的胡志明市而言，这既是深度融入全球绿色价值链的重要机遇，也是推动经济增长模式向绿色化、可持续方向转型的重要动力。（完）

#碳市场 #绿色 #环保
关注 VietnamPlus

体制机制与法律突破口

融入国际

绿色转型/循环经济

从决议到实践

能源安全

相关新闻

林同省潘山乡的森林发展情况。图自nhandan.vn

疏通越南碳市场资源

越南正进入碳市场发展的重要阶段，温室气体排放配额和碳信用等商品已在国内交易所上线交易。这不仅是排放管理中的技术性步骤，更开辟了新的思路：利用市场工具推动企业减排、技术创新，并在绿色经济成为必然要求的背景下提升竞争力。

芹椰红树林。图自越通社

越南碳市场加速成型 新机遇不断涌现

自6月29日起，越南国内碳市场正式进入试点运营阶段。这是越南发展绿色金融，推动企业绿色转型，提升越南作为先行应对气候变化国家的国际地位，助力践行到2050年实现净零排放（Net Zero）目标的重要里程碑。

越南国内碳交易所正式开市

越南国内碳交易所正式开市

6月29日上午，越南国内碳交易所在河内证券交易所（HNX）正式投入运营，标志着越南碳市场建设和发展迈出重要一步。这将有助于完善市场化机制，推动温室气体减排，培育绿色增长新动能，提升企业竞争力，促进可持续发展，并助力实现越南到2050年实现净零排放的承诺。

越南利用遥感技术监测与核实森林碳信用额。国家遥感中心供图

森林碳市场：为林业发展开辟新的资源动员渠道

森林碳市场的形成与发展正为越南林业开辟重要机遇，有助于动员更多资源用于森林保护与发展事业，同时为人民特别是少数民族地区居民创造可持续生计。森林碳付费机制带来的初步成果表明，将森林资源保护与经济利益及可持续发展目标相结合具有巨大潜力。

碳市场正成为减少温室气体排放的主要工具，为越南农业带来新的机遇。图自越通社

越南农业：从碳排放到碳信用的产生

碳市场正成为减少温室气体排放的主要工具，为越南农业带来新的机遇。越南在减排方面的承诺为该行业带来了巨大机遇，通过建立和运营金融机制、动员国内外资源、发展碳市场以及促进碳信用交易来实现目标。

更多

持续大雨给老街省造成初步损失

持续大雨给老街省造成初步损失

从7月8日晚至9日持续的大雨导致老街省多个地方出现局部内涝和山体滑坡。面对天气的复杂变化，各地方主动实施“4个就地”方针，动员力量和车辆值守，及时协助民众，并将自然灾害造成的损失降到最低。

越南与老挝共建和平、合作与发展的边境

越南与老挝共建和平、合作与发展的边境

第三届越老边境国防友好交流活动期间，7月10日上午，在清水国际口岸，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理、国防部部长潘文江大将主持仪式，欢迎由老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、国防部部长坎良·乌塔凯松大将率领的老挝代表团。

胡志明市率先打造充满活力的商贸市场

胡志明市率先打造充满活力的商贸市场

上世纪70年代末，尽管胡志明市地处九龙江三角洲这一越南最大的粮食主产区附近，但由于商品流通受到诸多限制，市民一度面临粮食短缺。在这样的背景下，当时的胡志明市领导层作出了大胆决策，突破原有体制束缚，将九龙江三角洲的大米调运至市内，为今天胡志明市现代商品市场体系的发展奠定了基础。

越南政府通过数字化转型为外国人带来诸多便利

越南政府通过数字化转型为外国人带来诸多便利

随着越南数字化转型步伐不断加快，越来越多外国居民开始享受到数字技术带来的便利。根据新规定，持有有效居留许可证的外国人可申请二级电子身份认证账户。通过这一账户，用户可以更加安全、便捷地办理各类线上业务。

河内必须实现更快增长、更高质量发展

河内必须实现更快增长、更高质量发展

7月8日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内主持召开与河内市委的工作会议，就2026年上半年任务落实情况，确保实现2026年GRDP增长11%及以上目标的各项任务和措施等内容展开讨论。

加快完善制度建设 确保国会审议法律草案质量

加快完善制度建设 确保国会审议法律草案质量

7月8日上午，黎明兴在2026年7月政府法律建设专题会议上发表总结讲话时，要求各部长、行业负责人认真、充分吸收各方意见，抓紧修改完善法律草案、报告和呈文，特别是计划提交2026年8月第一届国会非常会议审议的文件。

越南救援队获授委内瑞拉英雄勋章

越南救援队获授委内瑞拉英雄勋章

当地时间7月6日上午，委内瑞拉总统卫队代表、越南救援队协调员劳尔·塞拉诺·查孔（Raúl Serrano Chacón）受委内瑞拉政府授权，向越南救援队授予“委内瑞拉英雄”一级勋章，并向救援队全体队员授予“委内瑞拉英雄”二级勋章。

量子科技——越南抢占未来赛道的黄金机遇

量子科技——越南抢占未来赛道的黄金机遇

如果说互联网开启了全球互联时代，人工智能正在掀起生产力革命，那么量子科技则被寄予厚望，成为下一场科技革命的重要基石。在这场正在塑造世界未来的科技竞赛中，尽管越南起步较晚，却迎来了一个能够从起跑阶段参与其中的难得机遇。

越南救援队驰援委内瑞拉：搜救生命 传递温暖

越南救援队驰援委内瑞拉：搜救生命 传递温暖

在委内瑞拉执行地震救援任务的5天里，越南救援队不仅全力搜寻被困废墟中的遇难者，还积极开展人道主义援助和慰问活动，为灾区民众送去关怀与温暖，彰显了越南的人道主义精神和国际责任担当。

嘉莱省全力推进烈士身份确认工作

嘉莱省全力推进烈士身份确认工作

连日来，在嘉莱省德基烈士陵园，第二采样工作组所属8个作业小组正紧张有序地开展专项行动。各小组由军队、医疗部门和地方政府人员组成，从遗骸发掘、样本采集、信息登记到墓穴恢复，每一个环节都严格按照规范、细致完成。经排查，目前全省约有近1.2万座烈士墓尚未确认身份信息，需要采集样本进行DNA鉴定。