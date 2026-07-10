持续大雨给老街省造成初步损失

在老街省婆瀑乡，经过数小时持续大雨后，婆瀑乡鸿文村阮文仙先生房屋后方的部分护坡突然滑落。土石涌入庭院和附属区域，掩埋了他家的许多财产。

老街省婆瀑乡鸿文村居民 阮文仙：“来不及收拾后面任何东西，当时大约11点突然就塌了。几位安保人员赶过来，乡亲们也都来了，有什么东西就都搬到院子外去。”

大雨还导致婆瀑乡境内的多条道路出现局部积水，近80公顷水稻和农作物面积受影响。

老街省婆瀑乡人民委员会副主席 梁泰山：“当地党委和政府已果断行动，指示公安力量，特别是安保小组落实‘4个就地’。地方政府最大的措施是向全体民众宣传动员，让他们主动应对各种情况，特别是对处于滑坡风险高的居民，必须迁离危险区域。”

在孟姜乡，大雨造成多处水稻和农作物种植区被淹，并引发部分交通路线滑坡和拥堵。地方政府调动力量和车辆，紧急检查现场，修复滑坡点并核查损失，以便制定援助方案。

老街省孟姜乡农业与环境室副主任 陶文战：“在今天之内，全部交通路线已得到修复。对于内涝问题，等水退去后会进行处理，并全面检查树木和农作物损失，我们会有评估和报告。”

据预报，大雨将持续至7月11日。老街省人民委员会已发布紧急公文，要求各地方和单位主动部署应对暴雨洪水、内涝、山洪和山体滑坡的方案；排查高风险区域，随时准备在必要时疏散民众，以最大限度减少自然灾害造成的损失。（完）