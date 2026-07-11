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做中越两党两国事业薪火相传的接棒人

越通社驻北京记者报道，7月10日，“做中越两党两国事业薪火相传的接棒人”学习习近平总书记与苏林总书记重要讲话精神座谈会在中国福建省福州大学举办。

座谈会上，中越两国12名青年代表结合学习体会与岗位实践作了交流发言。图自越通社
座谈会上，中越两国12名青年代表结合学习体会与岗位实践作了交流发言。图自越通社

越通社北京——越通社驻北京记者报道，7月10日，“做中越两党两国事业薪火相传的接棒人”学习习近平总书记与苏林总书记重要讲话精神座谈会在中国福建省福州大学举办。

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中国共青团中央国际联络部部长董霞。图自越通社

中国共青团中央国际联络部部长董霞致辞时表示，今年4月15日，中共中央总书记、国家主席习近平和越共中央总书记、国家主席苏林在北京共同会见参加“红色研学之旅”的中越青年代表并发表重要讲话，勉励两国青年做中越两党两国事业薪火相传的接棒人。希望两国青年要传承守望相助红色基因，赓续“同志加兄弟”深厚情谊，做中越传统友谊的维护者、传播者、践行者；要扛起挺膺担当时代责任，携手同行中越现代化征程，以青春之力助力两国发展战略对接。

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共青团福建省委书记李腾发表讲话。图自越通社

共青团福建省委书记李腾表示，在中越两国元首战略共识的指引下，福建省与越南的地方交流与合作不断深化。中越两党两国始终高度重视青年群体，两国之间保持着“同志加兄弟”的深厚情谊。希望中越青年传承红色薪火，在深化交流合作中勇担时代使命，以研学交流增进了解和友谊，持续讲好中越友好故事，让中越传统友谊代代相传、历久弥新。

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座谈会现场。图自越通社

座谈会上，中越两国12名青年代表结合学习体会与岗位实践作了交流发言。青年代表们围绕深入学习贯彻习近平与苏林重要讲话精神，聚焦传承红色基因、深化青年交流、推动科技创新、促进产业合作等重点议题，分享了两国青年在互学互鉴、相知相亲中赓续传统友谊的生动实践。

与会青年一致认为，习近平与苏林的重要讲话为深化中越青年交流指明了前进方向，今后将切实把学习成果转化为实践动力，通过持续深化交流增进相互理解，以务实行动服务各自国家发展大局，努力成为中越两党两国事业薪火相传的接棒人。

此次座谈会是中国共青团中央从7月4日至11日在上海、福建举办的越南青年来华“红色研学之旅”之“不忘初心”研学营框架内的重点活动之一。来自中国和越南的行业青年代表、共青团干部、青年媒体人等约150人参加。（完）

越通社
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