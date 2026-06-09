传承和延续中越长久友谊

越通社河内——6月8日，中越青年福建省三明市“红色研学之旅”之“重走长征路”活动正式启动。



据越通社驻中国记者报道，参加此次活动的有来自福建、上海等地高校就读的越南留学生。该活动旨在增进两国青年相互了解，推动教育合作和青年交流。



越南驻华大使馆公使衔参赞阮泰忠在活动上发言时表示，越南和中国是山水相连的友好邻邦，两国传统友谊源远流长。近年来，越中全面战略合作伙伴关系不断深化并取得积极成果，其中人文交流和青年交流日益成为双边关系的重要亮点。



阮泰忠强调，青年一代是传承和发展越中友谊的重要力量，加强青年交流对于夯实双边关系社会基础具有重要意义。此次活动将有助于增进相互了解、增强互信，为构建具有战略意义的越中命运共同体作出贡献。

越中两国青年代表和与会代表在福建省三明市参观考察红色教育基地并开展学习交流活动。图片来源：越通社

三明市政协副主席涂琳蓉代表当地政府表示，此次活动是落实两党两国高层领导人重要共识的具体举措。她希望两国青年能够成为推动友谊发展的生力军，传承传统友好，为新时代双边关系发展贡献力量。



中国中央广播电视总台（CMG）越南语部门副主任沈维华表示，“红色研学”活动是两国高层领导人于2025年共同倡议开展的重要交流项目。过去一段时间里，许多越南青年赴华参加相关活动，深入了解中国革命历史、文化传统和现代化发展成就，进一步促进了两国青年之间的交流与友谊。



她表示，此次福建站活动将帮助越南青年学生更加深入了解两国共同的革命历史，亲身感受中国的发展实践，同时进一步发挥青年一代在传承和发展中越传统友谊中的重要作用。（完）