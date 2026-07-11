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☕️越通社新闻下午茶（2026.7.11）

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越共中央总书记、国家主席苏林将金星勋章授予人民安全力量。图自越通社

越通社河内——·7月11日上午，中央公安党委、公安部在河内举行人民安全力量传统日80周年（1946年7月12日—2026年7月12日）纪念大会暨金星勋章授勋仪式。越共中央总书记、国家主席苏林出席并发表指导讲话。阅读全文

·7月11日上午，越南政府总理黎明兴在政府驻地出席越南人民军和人民公安赴委内瑞拉执行双重地震灾后救援任务的工作代表团的表彰大会。阅读全文

·7月11日上午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南人民军总政治局主任阮仲义大将在胡志明市黎氏莲文化公园敬献鲜花、上香缅怀英雄烈士，并检查黎氏莲公园烈士遗骸搜寻归集工作情况。阅读全文

·世界银行集团近日正式将越南提升至中等偏上收入国家行列，得益于其在经济增长和出口方面的显著突破。世界银行驻越南、柬埔寨和老挝首席代表玛丽亚姆·J·谢尔曼表示，这是越南发展历程中的重要里程碑，但同时也意味着越南在迈向2045年高收入经济体目标的进程中将面临新的增长挑战。阅读全文

·2026年7月10日，越南外交部副部长、2027年亚太经合组织领导人会议周宣传与文化分委员会主任黎氏秋姮在外交部总部主持召开会议，审议2027年APEC领导人会议周国际媒体中心建设协调工作。此次会议是在分委员会于2026年7月初赴安江省富国特区开展实地考察之后举行的。阅读全文

·越南公安部10日在河内市和乐高科技园区举行亚太地区网络犯罪防控中心总部开工仪式。阅读全文

·在委内瑞拉地震重灾区奋战十天，越南军人在废墟和恶劣的工作环境中以最大的努力开展工作，怀着朴素的愿望：多找到一名遇难者，为那些翘首以盼的家庭多送去一丝希望。当搭载越南人民军工作团的飞机于7月11日凌晨返回祖国时，他们的行囊不仅是一项已完成的人道使命的成果，更是关于伤痛、关于患难中的人间大爱的难忘记忆。 阅读全文

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“做中越两党两国事业薪火相传的接棒人”学习习近平总书记与苏林总书记重要讲话精神座谈会上，中越两国12名青年代表结合学习体会与岗位实践作了交流发言。图自越通社

·越通社驻北京记者报道，7月10日，“做中越两党两国事业薪火相传的接棒人”学习习近平总书记与苏林总书记重要讲话精神座谈会在中国福建省福州大学举办。阅读全文

·联合国人口基金（UNFPA）确定2026年世界人口日（7月11日）的主题为“实现青年的希望与抱负：着眼当下，展望未来”，体现了国际社会对青年日益重视，同时凸显青年在应对人口变化和推动可持续发展中发挥关键作用。阅读全文

·越南政府办公厅近日下发第6660/VPCP-KGVX号文件，传达政府副总理范氏清茶关于为抗战期间受化学毒剂影响人员的亲生子女消除危旧住房的指导意见，要求10个省市于2026年7月15日同步举行开工仪式。阅读全文

·越南驻巴西大使馆举办了越南—巴西经济、贸易与投资交流座谈会，介绍双边经济合作最新进展。 阅读全文

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邦敦九年一贯制寄宿学校建设项目已进入最后收尾阶段，预计将于2026-2027学年投入使用。图自越通社

·连日来，在越南得乐省邦敦、亚罗和亚若等乡的九年一贯制寄宿学校建设工地上，施工现场一派繁忙景象。数百名工人、工程师和各类机械设备全部投入施工，连续作业，努力按期完工，并确保各学校于2026—2027学年开学前投入使用。阅读全文

·7月10日下午，越南驻韩国商务处同韩国微型企业联合会（KFME）在越南驻韩国首尔大使馆联合举行合作协议签署仪式，旨在加强两国微型企业和个体工商户对接合作，并促进双边经贸合作。阅读全文

·纪念越南伤残军人与烈士日79周年（1947年7月27日－2026年7月27日）电影周将于2026年7月21日至28日在全国范围内举行。此次电影周的一大亮点是，全国商业电影院将首次共同参与这一全国免费观影活动，助力开展政治任务和革命有功人员知恩图报工作。这是越南文化体育与旅游部于7月10日下午在河内举行的新闻发布会上所公布的信息。（完）

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