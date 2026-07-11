☕️越通社新闻下午茶（2026.7.11）

地震发生后，越南不仅第一时间派遣救援队，还迅速向委内瑞拉运送45吨人道主义救援物资，帮助灾区民众尽快渡过眼前难关。随后，越南党、国家和人民又决定向委内瑞拉提供30万美元紧急援助，支持委政府和人民开展灾后重建工作。这一系列务实举措充分体现了国际团结精神、两国传统友谊以及两国人民之间始终如一的深厚情谊。