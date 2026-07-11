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越南升至中等偏上收入国家：世界银行提出战略建议

世界银行集团近日正式将越南提升至中等偏上收入国家行列，得益于其在经济增长和出口方面的显著突破。世界银行驻越南、柬埔寨和老挝首席代表玛丽亚姆·J·谢尔曼表示，这是越南发展历程中的重要里程碑，但同时也意味着越南在迈向2045年高收入经济体目标的进程中将面临新的增长挑战。

同奈市边和二号工业园区的一角。图自越通社
同奈市边和二号工业园区的一角。图自越通社
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世界银行驻越南、柬埔寨和老挝首席代表玛丽亚姆·J·谢尔曼表示，这是越南发展历程中的重要里程碑，但同时也意味着越南在迈向2045年高收入经济体目标的进程中将面临新的增长挑战。图自越通社

越通社河内——世界银行集团近日正式将越南提升至中等偏上收入国家行列，得益于其在经济增长和出口方面的显著突破。世界银行驻越南、柬埔寨和老挝首席代表玛丽亚姆·J·谢尔曼表示，这是越南发展历程中的重要里程碑，但同时也意味着越南在迈向2045年高收入经济体目标的进程中将面临新的增长挑战。

根据世界银行年度收入分类标准，越南的人均国民总收入（GNI）已从2024年的4490美元增至2025年的4970美元，超过了4636美元的阈值——这是被列为中等偏上收入国家的标准。越南是今年世界银行对218个国家评估中获升级的六个经济体之一，此前17年（自2009年以来）一直属于中低收入国家。

谢尔曼认为，这反映了越南经过数十年持续改革、经济稳步增长和人民生活水平不断提高的深刻转变。

在深入分析帮助越南取得上述成就的因素时，世界银行代表指出，多年来越南一直是地区增长最快的经济体之一。2021-2025年期间年均10%的GNI增长是地区最强劲、最具持续性的增长表现之一。此外，2024-2025两年间出口增长超过15%，经济增速分别达到7%和8%。

世界银行认为，越南的增长模式主要依赖出口。图自越通社

世界银行将越南列入中等偏上收入国家行列

世界银行在越南多年保持快速经济增长后，已将越南列入中等偏上收入国家行列。这一举措被专家界评价为一个重要里程碑，有望有力巩固国际投资者对快速发展的越南经济体的信心。

在评估这一事件的意义时，谢尔曼认为，升级可能有助于进一步巩固国际社会对越南长期经济前景的信心。

然而，她也指出，当一个国家发展到更高水平时，增长挑战的本质也会随之改变。根据今年的分类阈值，越南的人均GNI需要再增长近三倍才能达到高收入水平。这解释了为什么自1990年以来，只有27个经济体成功从中等收入过渡到高收入。

为了维持未来的增长势头，谢尔曼强调，未来经济增长将越来越依赖劳动生产率、创新、国内企业的发展壮大以及在整个经济中创造更高附加值的能力。

在具体化这一战略方向时，玛丽亚姆·J·谢尔曼向越南提出了重要建议。首先，越南需要解决外资企业与内资企业之间日益扩大的差距问题。下一发展阶段要求增强国内企业实力，特别是中小企业，使其具备足够的创新能力和发展能力，更深地参与全球价值链。

其次，作为世界上开放度最大的经济体之一，越南需要继续增强应对外部冲击的韧性，同时实现增长动力的多元化。

第三，在公共投资和基础设施发展方面，谢尔曼建议公共投资需要从“快速拨付”目标转向“创造实际影响”目标，这要求提高项目选择质量，增强投资准备能力，并建立有效吸引私人资本机制。

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同奈市边和二号工业园区的一角。图自越通社

与基础设施并行，世界银行代表认为越南的长期增长还需要实现金融资源的多元化和深度发展，而不仅仅依赖银行体系。资本市场改革将有助于确保资金和银行信贷高效配置到有活力、高增长潜力的企业。

特别是，要提高企业竞争力，高素质人力资源是不可或缺的因素。谢尔曼表示，随着越南更接近高收入水平，持续投资于创新、技能开发和技术应用是帮助越南企业向价值链更高端攀升的必要条件。

最后，改善法律环境是必要的但还不够。她认为，可持续增长归根结底需要系统性的承诺，即各级政府、机构和各经济主体都必须朝着共同的发展目标努力。

尽管解决方案体系需要付出大量努力，前方的挑战也十分巨大，但世界银行代表认为越南也拥有诸多重要的基础因素和优势：年轻而充满活力的劳动力、稳定的宏观经济、地缘战略位置，以及最重要的是通过实践已经证明的强烈改革意愿和适应能力。这些将成为越南在朝着2045年成为发达高收入国家目标迈进的新征程上的坚实支撑。（完）

越通社
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