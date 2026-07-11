推动越南与巴西经贸投资合作

越通社河内——越南驻巴西大使馆举办了越南—巴西经济、贸易与投资交流座谈会，介绍双边经济合作最新进展。



该活动于当地时间7月9日举行，出席代表包括政府管理部门、越南水产加工与出口协会（VASEP）、巴西水产发展协会（ABRAPES）以及部分行业协会、企业、专家、研究人员和两国合作伙伴。



越南驻巴西大使裴文毅在座谈会开幕式上发言表示，巴西方面今年上半年统计数据显示，双边贸易额达42.2亿美元，较2025年同期增长16.8%。其中，巴西对越南出口超过20亿美元，增长16.6%；自越进口额约达21.14亿美元，增长17%。



巴西继续是越南在农产品、原材料以及大豆、玉米、棉花、肉类、纤维素、矿石和矿产等若干战略商品方面的重要供应来源。与此同时，越南向巴西市场提供具有优势的产品，如手机及零部件、计算机、电子设备、机械、纺织服装、鞋类、木制品、水产品和部分食品。



裴文毅大使也对越南与南方共同市场（Mercosur）启动优惠贸易协定（PTA）谈判表示高度评价。关于未来几年的优先事项，大使支持建立政府与企业之间信息共享的常设机制；加强巴西各州与越南各省之间的合作；扩大在可再生能源、生物燃料、物流、数字化转型、生物技术和绿色工业等领域的伙伴关系；同时加快越南与Mercosur之间贸易协定的谈判进程。



巴西水产发展协会（ABRAPES）执行董事塔米雷斯·基尼奥斯女士强调，越南已成为巴西市场重要的水产品供应来源，并强调，巴西水产品进口企业界支持透明、稳定、可预测且基于科学依据的监管环境。巴西企业也希望加强与越南各协会、企业和职能机构的协调配合，以分享技术信息，推动制度性对话，并进一步巩固越南水产品作为巴西市场补充供应来源的重要地位。（完）

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