Multimedia

视频

福海乡迎来转型发展的“黄金机遇期”

坐落于胡志明市至平顺省沿海公路旁的福海乡，长期以来被誉为越南南部旅游业一位“沉睡的仙子”。这里没有头顿那般喧闹，也尚未像胡潭海滨度假区那样得到大规模开发，却依然完整保留着难得一见的原生态之美和宁静悠闲的生活节奏。

这里拥有约17公里长的海岸线，绵延的沙滩、清澈的海水、壮观的天然礁石以及宁静宜人的环境，构成了独特的旅游资源。随着越来越多游客倾向于亲近自然、远离喧嚣，尚未大规模“水泥化”开发的福海反而形成了独特优势，也为融合本土文化体验的高端滨海度假旅游提供了广阔的发展空间。

胡志明市平政坊游客黄辉：“我认为，福海最吸引人的地方就是这里的宁静。海滩十分干净，海鲜新鲜、价格划算，空气也十分宜人。我希望这里今后能够得到合理开发，在发展旅游的同时继续保留原有的自然风貌。”

除了优美的海滨风光外，游客还可乘船出海体验渔民生活，探访传统鱼露、鱼干制作村，感受当地独具特色的传统文化，这些都对国内外游客具有较强吸引力。

不过，当地旅游业仍未实现与资源禀赋相匹配的发展。截至2026年4月底，福海累计接待游客近46.45万人次，实现旅游收入3212亿越盾以上，但娱乐、购物及夜间经济等配套服务仍较为薄弱。要进一步延长游客停留时间，福海仍需打造更加丰富、多元的旅游体验系列活动。

福海兰荣海滩度假村人力资源部负责人添清庄：“目前，度假村正与旅行社合作推出‘度假+体验’旅游产品，组织游客前往明淡山了解当地革命历史，或前往周边生态旅游区欣赏自然风光的秀美，让长期居住的游客拥有更加丰富的旅游体验。”

胡志明市福海乡人民委员会副主席阮鸿福：“为进一步激发当地旅游潜力，今后一段时间，我们将重点推进几项工作。首先，持续完善旅游基础设施，加强生态环境保护，对旅游景区进行升级改造。其次，大力发展与历史、文化和精神文化相结合的旅游模式，开发串联历史遗迹、传统节庆、美食体验等特色旅游线路。第三，继续发展社区旅游，支持当地居民在各旅游景点展示和销售一乡一品产品及特色农产品，进一步丰富游客体验，促进地方经济发展。”

当前，福海正迎来转型发展的“黄金机遇期”。随着基础设施不断完善、旅游服务持续提升以及整体发展战略加快实施，这片沉睡已久的滨海胜地有望充分释放发展潜力，打造越南南部新的旅游名片。（完

越通社
#胡志明市 #旅游业 #海岸线
关注 VietnamPlus

从决议到实践

民营经济发展

相关新闻

岘港将美食打造成为旅游“大使”

岘港将美食打造成为旅游“大使”

近日，东海公园、美溪海滩以及岘港多条沿海街道因2026年岘港美食之旅节而变得更加热闹。从海滩上质朴的小吃摊，到美食制作表演空间、民间游戏或传统手工艺体验，这一切为游客打造了一场生动的文化探索之旅。

海警第四区司令部强化后勤，提升官兵生活质量

海警第四区司令部强化后勤，提升官兵生活质量

越南海警第四区司令部肩负着管理、执法和维护祖国西南海域主权的重任。由于驻扎在沿海盐碱沙地，加之气候恶劣，舰船又需长期在海上执行任务，后勤保障工作面临诸多困难。然而，凭借主动性和创造力，这里的官兵将海边沙地变成了绿色菜园，实现了新鲜食品的自给，为部队安心执行任务提供了坚实支撑。

解除IUU“黄牌”警告：乂安省加强渔船进出港综合监管

解除IUU“黄牌”警告：乂安省加强渔船进出港综合监管

截至2026年2月底，乂安省打击非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞工作仍暴露出一些不足，主要集中在通过电子渔获溯源系统进行的渔船港口联控环节，以及进出港渔船的检查、监督工作尚未同步。针对这一现状，乂安省人民委员会要求各厅局、部门及沿海乡坊政府抓紧集中指导，坚决部署核心紧迫事项，以早日克服上述存在不足。

更多

碳交易市场开启 企业迎来绿色发展新机遇

碳交易市场开启 企业迎来绿色发展新机遇

碳交易市场有望为碳排放配额和碳信用额度的登记与交易搭建基础平台，助力实现2050年净零排放目标。随着国际出口市场环保标准日趋严格，碳排放正逐渐成为决定商品竞争力的重要因素。这意味着，企业若想参与碳市场、保持国际竞争优势，不仅要推进生产技术升级，还需建立规范完善的碳排放管理体系。

持续大雨给老街省造成初步损失

持续大雨给老街省造成初步损失

从7月8日晚至9日持续的大雨导致老街省多个地方出现局部内涝和山体滑坡。面对天气的复杂变化，各地方主动实施“4个就地”方针，动员力量和车辆值守，及时协助民众，并将自然灾害造成的损失降到最低。

越南与老挝共建和平、合作与发展的边境

越南与老挝共建和平、合作与发展的边境

第三届越老边境国防友好交流活动期间，7月10日上午，在清水国际口岸，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理、国防部部长潘文江大将主持仪式，欢迎由老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、国防部部长坎良·乌塔凯松大将率领的老挝代表团。

胡志明市率先打造充满活力的商贸市场

胡志明市率先打造充满活力的商贸市场

上世纪70年代末，尽管胡志明市地处九龙江三角洲这一越南最大的粮食主产区附近，但由于商品流通受到诸多限制，市民一度面临粮食短缺。在这样的背景下，当时的胡志明市领导层作出了大胆决策，突破原有体制束缚，将九龙江三角洲的大米调运至市内，为今天胡志明市现代商品市场体系的发展奠定了基础。

越南政府通过数字化转型为外国人带来诸多便利

越南政府通过数字化转型为外国人带来诸多便利

随着越南数字化转型步伐不断加快，越来越多外国居民开始享受到数字技术带来的便利。根据新规定，持有有效居留许可证的外国人可申请二级电子身份认证账户。通过这一账户，用户可以更加安全、便捷地办理各类线上业务。

河内必须实现更快增长、更高质量发展

河内必须实现更快增长、更高质量发展

7月8日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内主持召开与河内市委的工作会议，就2026年上半年任务落实情况，确保实现2026年GRDP增长11%及以上目标的各项任务和措施等内容展开讨论。

加快完善制度建设 确保国会审议法律草案质量

加快完善制度建设 确保国会审议法律草案质量

7月8日上午，黎明兴在2026年7月政府法律建设专题会议上发表总结讲话时，要求各部长、行业负责人认真、充分吸收各方意见，抓紧修改完善法律草案、报告和呈文，特别是计划提交2026年8月第一届国会非常会议审议的文件。

越南救援队获授委内瑞拉英雄勋章

越南救援队获授委内瑞拉英雄勋章

当地时间7月6日上午，委内瑞拉总统卫队代表、越南救援队协调员劳尔·塞拉诺·查孔（Raúl Serrano Chacón）受委内瑞拉政府授权，向越南救援队授予“委内瑞拉英雄”一级勋章，并向救援队全体队员授予“委内瑞拉英雄”二级勋章。

量子科技——越南抢占未来赛道的黄金机遇

量子科技——越南抢占未来赛道的黄金机遇

如果说互联网开启了全球互联时代，人工智能正在掀起生产力革命，那么量子科技则被寄予厚望，成为下一场科技革命的重要基石。在这场正在塑造世界未来的科技竞赛中，尽管越南起步较晚，却迎来了一个能够从起跑阶段参与其中的难得机遇。

越南救援队驰援委内瑞拉：搜救生命 传递温暖

越南救援队驰援委内瑞拉：搜救生命 传递温暖

在委内瑞拉执行地震救援任务的5天里，越南救援队不仅全力搜寻被困废墟中的遇难者，还积极开展人道主义援助和慰问活动，为灾区民众送去关怀与温暖，彰显了越南的人道主义精神和国际责任担当。

嘉莱省全力推进烈士身份确认工作

嘉莱省全力推进烈士身份确认工作

连日来，在嘉莱省德基烈士陵园，第二采样工作组所属8个作业小组正紧张有序地开展专项行动。各小组由军队、医疗部门和地方政府人员组成，从遗骸发掘、样本采集、信息登记到墓穴恢复，每一个环节都严格按照规范、细致完成。经排查，目前全省约有近1.2万座烈士墓尚未确认身份信息，需要采集样本进行DNA鉴定。