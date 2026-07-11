福海乡迎来转型发展的“黄金机遇期”

这里拥有约17公里长的海岸线，绵延的沙滩、清澈的海水、壮观的天然礁石以及宁静宜人的环境，构成了独特的旅游资源。随着越来越多游客倾向于亲近自然、远离喧嚣，尚未大规模“水泥化”开发的福海反而形成了独特优势，也为融合本土文化体验的高端滨海度假旅游提供了广阔的发展空间。

胡志明市平政坊游客黄辉：“我认为，福海最吸引人的地方就是这里的宁静。海滩十分干净，海鲜新鲜、价格划算，空气也十分宜人。我希望这里今后能够得到合理开发，在发展旅游的同时继续保留原有的自然风貌。”

除了优美的海滨风光外，游客还可乘船出海体验渔民生活，探访传统鱼露、鱼干制作村，感受当地独具特色的传统文化，这些都对国内外游客具有较强吸引力。

不过，当地旅游业仍未实现与资源禀赋相匹配的发展。截至2026年4月底，福海累计接待游客近46.45万人次，实现旅游收入3212亿越盾以上，但娱乐、购物及夜间经济等配套服务仍较为薄弱。要进一步延长游客停留时间，福海仍需打造更加丰富、多元的旅游体验系列活动。

福海兰荣海滩度假村人力资源部负责人添清庄：“目前，度假村正与旅行社合作推出‘度假+体验’旅游产品，组织游客前往明淡山了解当地革命历史，或前往周边生态旅游区欣赏自然风光的秀美，让长期居住的游客拥有更加丰富的旅游体验。”

胡志明市福海乡人民委员会副主席阮鸿福：“为进一步激发当地旅游潜力，今后一段时间，我们将重点推进几项工作。首先，持续完善旅游基础设施，加强生态环境保护，对旅游景区进行升级改造。其次，大力发展与历史、文化和精神文化相结合的旅游模式，开发串联历史遗迹、传统节庆、美食体验等特色旅游线路。第三，继续发展社区旅游，支持当地居民在各旅游景点展示和销售一乡一品产品及特色农产品，进一步丰富游客体验，促进地方经济发展。”

当前，福海正迎来转型发展的“黄金机遇期”。随着基础设施不断完善、旅游服务持续提升以及整体发展战略加快实施，这片沉睡已久的滨海胜地有望充分释放发展潜力，打造越南南部新的旅游名片。（完