双轨制培训：转变育人理念 培养高素质技术技能人才

越通社河内——面对科学技术与数字化转型的快速发展要求，职业教育正面临着更新培训方案、转变人力资源发展思维的压力。各职业教育机构正加快实现从“以现有能力为导向的培训”向“根据劳动力市场需求培训”转变。企业实质性参与的双轨制培训模式是缩小"培训与用工"差距的重要方向，有助于打造一支高技能、掌握现代技术的劳动力队伍。

越南农业学院农学系的学生和讲师。图自越通社

当前对各职业教育机构提出的要求是，必须转变管理思维与培训方式，紧跟国家发展战略。在培训工作中，核心必须转向培养实践能力、创新思维以及国际环境下的工作能力。在人工智能、大数据和自动化快速发展的背景下，职业教育需要，以使学习者能够满足劳动力市场的要求。

​

双轨制培训模式需要朝着实质化方向开展，其中企业从构建毕业生能力标准、设计课程方案到评估学习结果的各个环节均要深度参与。学生需要从低年级起就接触实际工作环境，而非仅在毕业前进行实习。为推动企业深层次参与，亟需通过针对从事职业培训的企业的优惠政策，构建起兼顾国家、学校与企业三方利益的平衡机制。

CMC大学副校长阮友琼博士。图自越通社

在扩大自主权的同时，各培训机构需要提高问责意识，并以毕业生质量作为衡量标准。培训成效应当通过毕业生就业率以及满足企业要求的程度来进行评估。数字经济背景下的高质量人力资源，必须包含能够掌握现代技术的技术员和熟练工人队伍。

​

该模式有利于推动培训过程与实际需求深度融合。学生在校期间即接触真实工作环境，一方面能帮助企业提前储备适用人才，降低二次培训成本；另一方面也使学生得以提前熟悉实际生产流程，从而缩短毕业后的职场适应期。除了专业技能，学习者还需具备智能设备应用与生产数据管理能力，以契合数字化转型背景下的新要求。（完）