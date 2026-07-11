越南政府总理黎明兴：建设精锐专业的国际搜救力量

越通社河内——7月11日上午，越南政府总理黎明兴在政府驻地出席越南人民军和人民公安赴委内瑞拉执行双重地震灾后救援任务的工作代表团的表彰大会。

会上，越南人民军总参谋部救援救灾局副局长、越南救援队队长范文巳少将表示，自6月29日至7月7日在委内瑞拉执行任务期间，越南救援队持续高强度开展工作，在严重污染的废墟环境中承受巨大压力，但他们仍然保持坚定意志和高度决心，从委内瑞拉地震废墟中搜寻并转移出57具遇难者遗体，并移交家属和当地政府。此外，越南救援队已确定并向委方移交了多处疑似存在遇难者，为抚慰当地人民的伤痛作出贡献。

除搜救工作外，越南救援队还主动走访慰问多户失去住所、生活特别困难的家庭，移交5.6吨生活必需品，拿出工作补贴并募集共1.5万美元用于援助，为132余名当地居民开展义诊并发放药品，同时及时向灾区群众送去罐头肉、牛奶、方便面以及大量被褥和防疫服装。

越南救援队队员。图自越通社

委内瑞拉代总统德尔西·罗德里格斯（Delcy Rodríguez）向越共中央总书记、国家主席苏林授予“委内瑞拉英雄”勋章并致感谢信；向越南工作团集体授予一级“委内瑞拉英雄”勋章，向全体124名成员授予二级“委内瑞拉英雄”勋章，并向搜救犬队授予“服务功绩”勋章。



黎明兴表示，越南一直积极、负责任地参与解决全球共同问题。近年来，在多国发生自然灾害后，越南迅速派遣力量并提供设备和物资，积极参与救援与人道援助活动。越南工作代表团克服重重困难和危险，并取得切实成效，展现了一个负责任、重情义的越南形象和一支精锐、勇敢、专业、人道的救援力量形象。



他强调，本着“越南是国际社会可靠的朋友、伙伴和负责任成员国”的精神，越南向委内瑞拉派遣力量和装备，积极参与地震救援与重建工作，不畏艰难险阻，与时间赛跑，开展搜救行动和人道援助活动。



黎明兴指出，越南正迈入新发展阶段，肩负更大责任和更高国际地位，必须提升国际救援和人道援助能力与效率。他建议提升对国际救援和人道援助工作的认识，将国际搜救与人道主义援助视为国家应对非传统安全挑战能力的重要组成部分，是增进互信、促进对外关系并扩大合作的重要方式，为世界和地区的和平、稳定与发展作出贡献。



越南政府副总理兼国防部长潘文江上将向在委内瑞拉执行地震救援和人道援助任务中作出突出贡献的个人颁发三等保卫祖国勋章。图自越通社

黎明兴要求继续建设一支精锐、专业、机动、快速反应的国际救援力量；完善高水平的专业救援、紧急医疗和灾害处置队伍；按照国际标准开展训练，具备跨部门的协同能力和灵活应对能力。同时，他要求完善跨部门指挥、协调与展开机制，制定明确的调动方案和职责分工以及各类情景的应对预案。



他强调，加强装备、技术和战略后勤的投资，确保执行任务人员的安全、健康和心理保障。



黎明兴还要求加强训练、演练及国际合作，主动参与国际灾害管理与搜救合作机制，借鉴委内瑞拉经验，从而提升民防工作的质量和效率、防灾减灾和应急处置的能力。



与此同时，他要求及时表彰先进集体和个人，鼓励战士们安心完成任务。同时加强对外宣传工作，传播越南人道、负责任和专业的国家形象。



他建议国防部与公安部配合制作并播出纪录片，介绍越南救援队在委内瑞拉执行任务过程，弘扬国际团结精神。



黎明兴指出，一个国家的实力不仅体现在经济规模、国防能力和科技水平上，也体现在承担国际责任的能力上。越南将建设成为自强而仁爱、坚定而友善、发展而负责任、深度融入国际社会而又坚守民族特色的国家。



他相信各干部和战士将继续保持优良品质，绝对忠诚于祖国，尽心尽力服务人民，对国际社会负责任。



值此机会，黎明兴和国防部长潘文江代表党和国家向在委内瑞拉执行地震救援和人道援助任务中作出突出贡献的集体和个人授予保卫祖国勋章和政府总理奖状。（完）