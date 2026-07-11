越共中央总书记、国家主席苏林：创新工作方法，在任何情况下主动保障安全

越通社河内——7月11日上午，中央公安党委、公安部在河内举行人民安全力量传统日80周年（1946年7月12日—2026年7月12日）纪念大会暨金星勋章授勋仪式。



越共中央总书记、国家主席苏林出席并发表指导讲话。



纪念大会在题为《八十载护卫祖国安全》的史诗艺术演出中拉开帷幕。



越南公安部副部长范世松上将宣读纪念致辞时表示，人民安全力量诞生于越南人民奋起夺取政权、保卫新生革命政权的关键时期。自成立以来，这支力量始终机智勇敢、坚决打击和镇压反革命势力，牢牢保卫新建立的革命政权。1946年7月12日成功侦破并捣毁位于河内温如侯街7号的反革命组织，粉碎了内奸势力与外部敌对势力相互勾结的阴谋，彻底挫败越南国民党的反革命政变图谋。这一重大胜利成为越南民族历史和人民公安英雄传统中的光辉里程碑。



长期的工作和战斗实践，铸就了人民安全力量崇高的品格和光荣的英雄传统，即绝对忠于祖国、忠于党、忠于国家、忠于人民，英勇战斗，随时准备为国家独立、自由、主权、统一和领土完整、为祖国安全事业奉献乃至牺牲。

越共中央总书记、国家主席苏林发表指导性讲话。图自越通社

范世松强调，80年的光辉历程，是一代代人民安全干部和战士以绝对忠诚、坚定意志、卓越智慧和无数默默奉献共同书写而成的。继承80年的英雄传统，当代每一位人民安全干部和战士都将不断锤炼政治本领、坚守优良品格、提升业务能力，始终绝对忠于党、忠于祖国、忠于人民，努力成为维护国家安全的“锋利宝剑”和“钢铁盾牌”。



苏林在讲话中热烈祝贺并高度赞扬人民安全力量在维护国家安全、建设和保卫祖国事业中取得的卓越成绩和作出的重大贡献。



苏林指出，当今世界正经历深刻动荡和严重不稳定局势，维护国家安全面临诸多全新课题。除传统安全和非传统安全挑战外，各类综合性安全威胁日益凸显。科技特别是人工智能和量子技术的迅猛发展，正在深刻改变国家安全的内涵以及维护国家安全的战略战术。

当今世界正经历深刻动荡和严重不稳定局势，维护国家安全面临诸多全新课题。除传统安全和非传统安全挑战外，各类综合性安全威胁日益凸显。科技特别是人工智能和量子技术的迅猛发展，正在深刻改变国家安全的内涵以及维护国家安全的战略战术。

苏林强调，为完成新革命阶段赋予的重大使命，必须统一对新时代国家安全理念和国家安全工作的认识，坚决创新工作方法，巩固安全防线，圆满完成党和人民赋予的各项任务。新时代国家安全工作必须始终坚持主动、清醒，任何时候都不能放松警惕；不仅要维护党、国家、人民、社会主义制度和国家主权安全，还要把维护国家竞争力和发展能力的各项要素纳入国家安全保障范围。



苏林要求，坚持“发展到哪里，安全保障就跟进到哪里”的原则，不断拓展国家安全保障范围，切实维护新领域、新空间安全，主动应对各种新型国家安全威胁。要高度重视文化思想安全、新闻传播安全、网络安全、数据安全、科技安全、经济安全、工人领域安全，并加强防范网络战、认知战和信息战。



他特别强调，要高度重视反间谍和反敌对势力工作，创新思维和工作方法，坚决打击内奸和重点反动、敌对分子，包括境外敌对势力；积极参与社会民生保障工作，从根源上化解可能引发安全风险的各种隐患。涉外安全和国内安全工作必须统筹兼顾现实空间、网络空间、数字空间和对外工作领域，准确掌握形势，坚持关口前移、防线前移，把风险隐患消除在萌芽状态、化解于源头。

越共中央总书记、国家主席苏林将金星勋章授予人民安全力量。图自越通社

苏林强调，要建设一支革命化、正规化、精锐化、现代化，“纪律最严、忠诚最高、最贴近人民”的人民安全力量，使其成为新时代维护国家安全的中坚力量。新时代安全干部必须具备坚定的政治立场、高尚的道德品质，绝对忠于党、忠于祖国、忠于人民，精通法律、业务精湛，同时具备数字化能力、创新思维、终身学习能力和快速适应变化的能力。



纪念大会上，苏林向公安部人民安全力量授予金星勋章，以表彰其为党和民族革命事业作出的重大而卓越贡献。（完）

