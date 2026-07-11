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越南10个省市将于7月15日同步举行开工仪式 改善感染化学毒剂的抗战人员子女的危旧房

越南政府办公厅近日下发第6660/VPCP-KGVX号文件，传达政府副总理范氏清茶关于为抗战期间受化学毒剂影响人员的亲生子女消除危旧住房的指导意见，要求10个省市于2026年7月15日同步举行开工仪式。

越南努力为抗战期间受化学毒剂影响人员的亲生子女消除危旧住房。图自越通社
越南努力为抗战期间受化学毒剂影响人员的亲生子女消除危旧住房。图自越通社

越通社河内——越南政府办公厅近日下发第6660/VPCP-KGVX号文件，传达政府副总理范氏清茶关于为抗战期间受化学毒剂影响人员的亲生子女消除危旧住房的指导意见，要求10个省市于2026年7月15日同步举行开工仪式。

文件指出，根据国防部提出关于为正在领取每月优待补助且居住在临时住房、危旧住房中的感染化学毒剂抗战人员亲生子女修缮和新建住房的建议，政府副总理范氏清茶表彰国防部及24个地方积极开展住房修缮和新建支持工作，共修缮、新建住房1422套，其中410套已竣工并交付使用。

她要求尚未启动项目的10个省市人民委员会主席抓紧准备必要条件，于2026年7月15日一律举行开工仪式，为上述对象新建和修缮住房，激发竞赛精神，传播纪念越南伤残军人与烈士日79周年活动的人文关怀。

同时，范氏清茶要求各地全面认真复核，确保帮扶对象准确、资金使用符合既定用途，且不超出国家财政预算规定标准；同时动员整个政治体系、各级党委和政府、各政治社会组织、武装力量、企业和民众积极参与，加快实施进度，为改善受益对象生活条件作出切实贡献。

民族与宗教部牵头，督促各地方在2026年7月24日前将资金返还“致力于贫困人口基金”，以增加服务于落实新建和修缮住房支持政策的资源。

国防部根据各地实际需求，牵头研究并提出“关爱贫困者基金”资金具体分配方案，尽快完善当前资金分配计划，并于2026年7月12日前递交政府总理审议并做出决定。国防部与财政部密切配合，落实相关任务。（完）

越通社
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