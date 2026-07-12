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迈入中等偏高收入国家 越南开启发展新篇章

世界银行正式将越南列入中等偏上收入国家行列，这不仅是越南经济发展历程中的重要里程碑，也是对越南近40年革新开放成果的充分肯定。与此同时，这一历史性跨越也意味着越南必须迈向新的发展阶段，从依靠规模扩张推动增长，转向以生产率提升、科技创新和创新驱动为核心的发展模式。

根据世界银行发布的《2026年国家收入分类》，依据2025年人均国民总收入（GNI）数据，越南人均国民总收入达到4970美元，超过4636美元的中等偏上收入国家门槛，正式进入中等偏上收入国家行列。这一成绩得益于越南长期保持宏观经济稳定，持续扩大出口、积极吸引外资，并不断深化融入全球经济体系。

2021年至2025年，越南人均国民收入年均增长约10%。与此同时，经济保持较快增长，出口继续成为拉动增长的重要引擎，2024年和2025年连续两年出口增速均超过15%。

越南财政部统计局国民账户系统司司长 阮氏梅幸："世界银行将越南列入中等偏上收入国家行列，是一个具有重要意义的里程碑，充分体现了越南多年来持续保持经济增长所取得的成果。这也说明，越南经济规模和发展质量不断提升，居民收入和生活水平持续改善。"

专家认为，此次实现"晋级"，不仅进一步提升了越南的国际地位，也将增强国际投资者信心，为越南吸引更多高质量资本、深度融入全球产业链和价值链创造更加有利的条件。

不过，这一历史节点也意味着越南面临新的发展挑战。国际经验表明，并非所有进入中等偏上收入国家行列的经济体都能够顺利迈入高收入国家。世界银行指出，为避免陷入"中等收入陷阱"，越南需要持续深化体制改革，提升公共治理能力，培育壮大本土企业，提高劳动生产率，并不断增强科技创新能力。

世界银行越南、老挝和柬埔寨首席经济学家 特赫米娜·汗："越南是少数能够同步推进多项重大改革的新兴经济体之一。从行政改革、减轻企业制度性负担，到推进税收和海关现代化，再到推动能源转型，这些改革举措正不断增强国际投资界对越南市场的信心。"

不过，世界银行同时指出，制度改革只是迈向高收入国家的必要条件。要如期实现2045年建成高收入国家的发展目标，越南还需要进一步提升国家竞争力，发展壮大本土企业，降低经济增长对信贷的依赖，并持续加大对基础设施的高效投资。

世界银行越南、老挝和柬埔寨首席经济学家 特赫米娜·汗："关键在于各项政策能够得到有效落实，并真正转化为提升经济竞争力的实际成效。这将是决定越南能否迈向高收入国家的关键因素。"

跻身中等偏高收入国家行列，是越南近40年革新开放取得的重要成果，也是迈向现代化发展的新起点。未来，越南还需将这一成果转化为新的发展动能，推动经济增长更多依靠知识、科技和创新驱动，加快迈向2045年建成发达、高收入国家的战略目标。（完）

越通社
#中等偏高收入国家 #世界银行 #越南经济
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