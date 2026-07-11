Multimedia

视频

创新工作方法，在任何情况下主动保障安全

7月11日上午，中央公安党委、公安部在河内举行人民安全力量传统日80周年（1946年7月12日—2026年7月12日）纪念大会暨金星勋章授勋仪式。

越共中央总书记、国家主席苏林出席并发表指导讲话。

苏林在讲话中指出，当今世界正经历深刻动荡和严重不稳定局势，维护国家安全面临诸多全新课题。除传统安全和非传统安全挑战外，各类综合性安全威胁日益凸显。科技特别是人工智能和量子技术的迅猛发展，正在深刻改变国家安全的内涵以及维护国家安全的战略战术。

苏林强调，为完成新革命阶段赋予的重大使命，必须统一对新时代国家安全理念和国家安全工作的认识，坚决创新工作方法，巩固安全防线，圆满完成党和人民赋予的各项任务。

苏林要求，坚持“发展到哪里，安全保障就跟进到哪里”的原则，不断拓展国家安全保障范围，切实维护新领域、新空间安全，主动应对各种新型国家安全威胁。要高度重视文化思想安全、新闻传播安全、网络安全、数据安全、科技安全、经济安全、工人领域安全，并加强防范网络战、认知战和信息战。

他特别强调，要高度重视反间谍和反敌对势力工作，创新思维和工作方法，坚决打击内奸和重点反动、敌对分子，包括境外敌对势力；积极参与社会民生保障工作，从根源上化解可能引发安全风险的各种隐患。涉外安全和国内安全工作必须统筹兼顾现实空间、网络空间、数字空间和对外工作领域，准确掌握形势，坚持关口前移、防线前移，把风险隐患消除在萌芽状态、化解于源头。

苏林强调，要建设一支革命化、正规化、精锐化、现代化，“纪律最严、忠诚最高、最贴近人民”的人民安全力量，使其成为新时代维护国家安全的中坚力量。新时代安全干部必须具备坚定的政治立场、高尚的道德品质，绝对忠于党、忠于祖国、忠于人民，精通法律、业务精湛，同时具备数字化能力、创新思维、终身学习能力和快速适应变化的能力。（完）

VNA
#保障安全 #公安部 #传统安全挑战 #思维
关注 VietnamPlus

相关新闻

福海乡迎来转型发展的“黄金机遇期”

福海乡迎来转型发展的“黄金机遇期”

坐落于胡志明市至平顺省沿海公路旁的福海乡，长期以来被誉为越南南部旅游业一位“沉睡的仙子”。这里没有头顿那般喧闹，也尚未像胡潭海滨度假区那样得到大规模开发，却依然完整保留着难得一见的原生态之美和宁静悠闲的生活节奏。

碳交易市场开启 企业迎来绿色发展新机遇

碳交易市场开启 企业迎来绿色发展新机遇

碳交易市场有望为碳排放配额和碳信用额度的登记与交易搭建基础平台，助力实现2050年净零排放目标。随着国际出口市场环保标准日趋严格，碳排放正逐渐成为决定商品竞争力的重要因素。这意味着，企业若想参与碳市场、保持国际竞争优势，不仅要推进生产技术升级，还需建立规范完善的碳排放管理体系。

持续大雨给老街省造成初步损失

持续大雨给老街省造成初步损失

从7月8日晚至9日持续的大雨导致老街省多个地方出现局部内涝和山体滑坡。面对天气的复杂变化，各地方主动实施“4个就地”方针，动员力量和车辆值守，及时协助民众，并将自然灾害造成的损失降到最低。

越南与老挝共建和平、合作与发展的边境

越南与老挝共建和平、合作与发展的边境

第三届越老边境国防友好交流活动期间，7月10日上午，在清水国际口岸，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理、国防部部长潘文江大将主持仪式，欢迎由老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、国防部部长坎良·乌塔凯松大将率领的老挝代表团。

更多

胡志明市率先打造充满活力的商贸市场

胡志明市率先打造充满活力的商贸市场

上世纪70年代末，尽管胡志明市地处九龙江三角洲这一越南最大的粮食主产区附近，但由于商品流通受到诸多限制，市民一度面临粮食短缺。在这样的背景下，当时的胡志明市领导层作出了大胆决策，突破原有体制束缚，将九龙江三角洲的大米调运至市内，为今天胡志明市现代商品市场体系的发展奠定了基础。

越南政府通过数字化转型为外国人带来诸多便利

越南政府通过数字化转型为外国人带来诸多便利

随着越南数字化转型步伐不断加快，越来越多外国居民开始享受到数字技术带来的便利。根据新规定，持有有效居留许可证的外国人可申请二级电子身份认证账户。通过这一账户，用户可以更加安全、便捷地办理各类线上业务。

河内必须实现更快增长、更高质量发展

河内必须实现更快增长、更高质量发展

7月8日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内主持召开与河内市委的工作会议，就2026年上半年任务落实情况，确保实现2026年GRDP增长11%及以上目标的各项任务和措施等内容展开讨论。

加快完善制度建设 确保国会审议法律草案质量

加快完善制度建设 确保国会审议法律草案质量

7月8日上午，黎明兴在2026年7月政府法律建设专题会议上发表总结讲话时，要求各部长、行业负责人认真、充分吸收各方意见，抓紧修改完善法律草案、报告和呈文，特别是计划提交2026年8月第一届国会非常会议审议的文件。

越南救援队获授委内瑞拉英雄勋章

越南救援队获授委内瑞拉英雄勋章

当地时间7月6日上午，委内瑞拉总统卫队代表、越南救援队协调员劳尔·塞拉诺·查孔（Raúl Serrano Chacón）受委内瑞拉政府授权，向越南救援队授予“委内瑞拉英雄”一级勋章，并向救援队全体队员授予“委内瑞拉英雄”二级勋章。

量子科技——越南抢占未来赛道的黄金机遇

量子科技——越南抢占未来赛道的黄金机遇

如果说互联网开启了全球互联时代，人工智能正在掀起生产力革命，那么量子科技则被寄予厚望，成为下一场科技革命的重要基石。在这场正在塑造世界未来的科技竞赛中，尽管越南起步较晚，却迎来了一个能够从起跑阶段参与其中的难得机遇。

越南救援队驰援委内瑞拉：搜救生命 传递温暖

越南救援队驰援委内瑞拉：搜救生命 传递温暖

在委内瑞拉执行地震救援任务的5天里，越南救援队不仅全力搜寻被困废墟中的遇难者，还积极开展人道主义援助和慰问活动，为灾区民众送去关怀与温暖，彰显了越南的人道主义精神和国际责任担当。

嘉莱省全力推进烈士身份确认工作

嘉莱省全力推进烈士身份确认工作

连日来，在嘉莱省德基烈士陵园，第二采样工作组所属8个作业小组正紧张有序地开展专项行动。各小组由军队、医疗部门和地方政府人员组成，从遗骸发掘、样本采集、信息登记到墓穴恢复，每一个环节都严格按照规范、细致完成。经排查，目前全省约有近1.2万座烈士墓尚未确认身份信息，需要采集样本进行DNA鉴定。

古占婆塔——永恒遗产的空间与建筑之美

古占婆塔——永恒遗产的空间与建筑之美

庆和省境内拥有数百年历史的占婆塔群不仅是历史见证者和独特建筑，更是充满活力的文化信仰活动空间。历经岁月沉浮，这些遗产正为在祖国发展进程中守护同胞们的文化“精髓”贡献力量。

低排放水稻为越南稻米产业转型升级注入新动能

低排放水稻为越南稻米产业转型升级注入新动能

目前，九龙江三角洲水稻产量和大米出口量分别占越南全国总量的50%以上和90%以上。然而，该地区也是越南受气候变化影响最为严重的地区之一，海水入侵、地面沉降以及淡水资源短缺等问题日益突出。在此背景下，推动稻米生产向低排放、绿色化转型，已成为实现产业可持续发展的必由之路。

迎战余震、攻坚危楼！越南救援队突破救援极限

迎战余震、攻坚危楼！越南救援队突破救援极限

在委内瑞拉开展国际搜救行动的第四天，越南救援队伍不畏艰险，与当地及国际救援力量密切协作，持续扩大搜救范围。凭借坚定的信念和专业高效的救援能力，救援人员再次发现并成功转运出多具遇难者遗体。