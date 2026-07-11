创新工作方法，在任何情况下主动保障安全

越共中央总书记、国家主席苏林出席并发表指导讲话。

苏林在讲话中指出，当今世界正经历深刻动荡和严重不稳定局势，维护国家安全面临诸多全新课题。除传统安全和非传统安全挑战外，各类综合性安全威胁日益凸显。科技特别是人工智能和量子技术的迅猛发展，正在深刻改变国家安全的内涵以及维护国家安全的战略战术。

苏林强调，为完成新革命阶段赋予的重大使命，必须统一对新时代国家安全理念和国家安全工作的认识，坚决创新工作方法，巩固安全防线，圆满完成党和人民赋予的各项任务。

苏林要求，坚持“发展到哪里，安全保障就跟进到哪里”的原则，不断拓展国家安全保障范围，切实维护新领域、新空间安全，主动应对各种新型国家安全威胁。要高度重视文化思想安全、新闻传播安全、网络安全、数据安全、科技安全、经济安全、工人领域安全，并加强防范网络战、认知战和信息战。

他特别强调，要高度重视反间谍和反敌对势力工作，创新思维和工作方法，坚决打击内奸和重点反动、敌对分子，包括境外敌对势力；积极参与社会民生保障工作，从根源上化解可能引发安全风险的各种隐患。涉外安全和国内安全工作必须统筹兼顾现实空间、网络空间、数字空间和对外工作领域，准确掌握形势，坚持关口前移、防线前移，把风险隐患消除在萌芽状态、化解于源头。

苏林强调，要建设一支革命化、正规化、精锐化、现代化，“纪律最严、忠诚最高、最贴近人民”的人民安全力量，使其成为新时代维护国家安全的中坚力量。新时代安全干部必须具备坚定的政治立场、高尚的道德品质，绝对忠于党、忠于祖国、忠于人民，精通法律、业务精湛，同时具备数字化能力、创新思维、终身学习能力和快速适应变化的能力。（完）