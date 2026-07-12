乂安省金莲乡焕新颜 吸引着八方游客纷至沓来

乂安省金莲乡妙明生产基地负责人黄氏念：

“我们最大的优势就是地处胡伯伯故乡，每年接待大量游客。我们开发了许多以莲花为原料饮品，如莲花茶、莲心茶、莲子饼等，不仅为生产基地带来收入，也带动了当地莲农增收。

在宁静秀美的金莲乡，莲花不仅是当地的重要文化象征，更成为发展新型农村经济和体验式旅游的重要产业。

依托现代化生产线，“胡伯伯故乡莲花合作社”不断推进莲产品深加工，目前已开发出11款一乡一品产品，其中包括莲花茶、烘干莲子、莲藕淀粉和“莲乡大米”等特色产品。如今，多款产品已入驻电子商务平台，市场销售渠道不断拓宽。

乂安省“胡伯伯故乡莲花合作社”主任范金进：“目前，我们正积极推动产品入驻电子商务平台。今后，如果能够在宣传推广和技术方面获得更多支持，我们相信电商业务将迎来更加广阔的发展前景。”

为了进一步扩大种植规模，金莲乡正持续将低效水稻种植区全面改种莲花。同时，积极吸引旅行社和大型农产品加工企业参与其中，打造完整产业链，为当地群众创造更加稳定、可持续的就业和收入来源。

乂安省金莲乡经济办公室主任 泰世坚：

“我们正在规划莲花种植区，引导群众和合作社进一步扩大种植面积。特别是，金莲乡正着力恢复连接胡主席父系故乡和母系故乡的“莲花河”，未来游客既可以泛舟赏花游玩，也可以沉浸式体验独特的生态风光。

目前，金莲乡正将莲花打造成为战略性特色产品，不仅发挥其经济价值，还积极推动出口，发展融合精神文化特色的旅游和餐饮产业。(完)