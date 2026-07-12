建设精锐专业的国际搜救力量

会上，越南人民军总参谋部救援救灾局副局长、越南救援队队长范文巳少将表示，自6月29日至7月7日在委内瑞拉执行任务期间，越南救援队持续高强度开展工作，在严重污染的废墟环境中承受巨大压力，但他们仍然保持坚定意志和高度决心，从委内瑞拉地震废墟中搜寻并转移出57具遇难者遗体，并移交家属和当地政府。此外，越南救援队已确定并向委方移交了多处疑似存在遇难者

在表彰大会上黎明兴表示，越南一直积极、负责任地参与解决全球共同问题。近年来，在多国发生自然灾害后，越南迅速派遣力量并提供设备和物资，积极参与救援与人道援助活动。越南工作代表团克服重重困难和危险，并取得切实成效，展现了一个负责任、重情义的越南形象和一支精锐、勇敢、专业、人道的救援力量形象。

黎明兴指出，越南正迈入新发展阶段，肩负更大责任和更高国际地位，必须提升国际救援和人道援助能力与效率。他建议提升对国际救援和人道援助工作的认识，将国际搜救与人道主义援助视为国家应对非传统安全挑战能力的重要组成部分，是增进互信、促进对外关系并扩大合作的重要方式，为世界和地区的和平、稳定与发展作出贡献。

黎明兴要求继续建设一支精锐、专业、机动、快速反应的国际救援力量；完善高水平的专业救援、紧急医疗和灾害处置队伍；完善跨部门指挥、协调与展开机制，制定明确的调动方案和职责分工以及各类情景的应对预案。

黎明兴还要求加强训练、演练及国际合作，主动参与国际灾害管理与搜救合作机制，借鉴委内瑞拉经验，从而提升民防工作的质量和效率、防灾减灾和应急处置的能力。（完）