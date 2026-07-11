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推动议会合作，深化越南与比利时友好关系

在对比利时王国进行工作访问期间，越南国会国防安全与对外委员会主任黎晋进上将率领的国防安全与对外委员会工作代表团礼节性拜会了比利时参议院第一副议长安德里斯·格里弗罗伊（Andries Gryffroy）。

越南国会国防安全与对外委员会主任黎晋进上将礼节性拜会了比利时参议院第一副议长安德里斯·格里弗罗伊。图自越通社
越南国会国防安全与对外委员会主任黎晋进上将礼节性拜会了比利时参议院第一副议长安德里斯·格里弗罗伊。图自越通社

越通社河内——在对比利时王国进行工作访问期间，越南国会国防安全与对外委员会主任黎晋进上将率领的国防安全与对外委员会工作代表团礼节性拜会了比利时参议院第一副议长安德里斯·格里弗罗伊（Andries Gryffroy）。

黎晋进在会见中强调，越南始终重视同比利时的友好与多领域合作关系，以及越南国会同比利时议会之间的关系。

黎晋进表示，自两国于1973年建立外交关系以来，越南与比利时关系在多个领域持续良好发展，双方保持代表团互访、高层接触并在多边论坛上密切协调配合。比利时国王和王后于2025年4月对越南进行的国事访问为双边关系增添了重要动力。

黎晋进认为，比利时众议院于2023年10月通过关于支持越南橙剂/二恶英受害者的决议，是体现比利时对越南感情与关怀的人道主义义举。

关于经济合作，黎进 tờ主任认为两国贸易与投资合作潜力巨大，特别是在比利时具有优势而越南有需求的领域，如港口、物流、高科技农业、食品安全、科学技术、半导体芯片、清洁能源、环境技术和绿色金融等。

在议会渠道方面，黎进 tờ主任通报第十六届国会刚成立越南—比利时友好议员小组，同时建议双方加强各级代表团互访、各专业委员会之间的交流，并在国防安全、非传统安全、网络安全、打击跨国犯罪、处理战争遗留后果和应对气候变化等领域分享立法和监督经验。

黎晋进建议比利时参议院继续支持越南—欧盟关系，其中包括有效落实《越南—欧盟自由贸易协定》（EVFTA），推动批准《越南—欧盟投资保护协定》（EVIPA），并支持欧盟委员会尽早解除对越南水产品的IUU“黄牌”警告。越南工作代表团也建议比利时立法机构继续关注和保障旅比越南人社群的合法权益。

比利时参议院第一副议长安德里斯·格里弗罗伊曾多年以比越联盟主席身份与越南保持密切关系，他对越方的建议表示赞同，并支持提升友好情谊和进一步深化双边合作。

此次在比利时参议院举行的礼节性拜会是国会国防安全与对外委员会工作代表团对比利时王国访问和工作行程中的重要活动，有助于巩固政治互信、增进两国立法机构之间的相互了解，从而推动越南—比利时和越南—欧盟关系在未来继续务实、有效发展。此前，代表团已前往越南驻比利时王国大使馆进行访问和工作。（完）

越通社
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