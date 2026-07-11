越南政府总理要求全力做好富国特别重大水上交通事故善后处置工作

越通社河内——越南政府总理刚签发紧急通知，就安江省富国特区发生的特别重大水上交通事故善后处置工作作出指示。

通知指出，2026年7月11日13时许，在距离安泰梅汝岛（Hòn Mây Rút)约200米海域发生一起特别重大水上交通事故。一艘编号为AG-26751的旅游快艇在从梅汝岛返回安泰港途中发生侧翻，快艇上载有32名印度籍游客和3名船员（包括1名驾驶员、1名轮机员和1名工作人员）。截至2026年7月11日15时，此次事故已造成15人遇难。

事故发生后，越南政府总理第一时间向伤者致以诚挚慰问，向遇难者家属表示深切慰问，并责成公安部、建设部、安江省领导以及公安、医疗、海警、边防等有关力量迅速赶赴现场，全力开展事故救援和善后工作。

为及时做好事故善后工作，防止类似事故再次发生，政府总理要求：安江省人民委员会主席指示有关部门和职能单位全力保障医疗救治和药品供应，积极救治伤员，最大限度减少人民群众和游客生命财产损失；组织慰问、帮助和安抚遇难者家属。省人民委员会主席要亲自主持与有关机关和职能部门召开会议，分析事故原因，部署整改措施，及时解决存在的问题和不足；同时尽快查明此次事故的直接和间接原因，为今后开展宣传教育和落实预防措施提供依据。

公安部要指示安江省公安厅及有关公安单位迅速开展调查，查明事故原因，并依法严肃追究造成此次特别重大水上交通事故的相关组织和个人责任。

建设部要指导有关单位立即对事故发生海域及类似区域的内河航运和海上交通安全保障情况开展排查检查；加强水路客运管理，重点检查运输工具安全条件、救生救援设备配备、驾驶人员资质以及旅客上下船组织管理等情况；及时消除安全隐患和管理漏洞，防止类似事故再次发生。

越南外交部要尽快同印度驻越南大使馆及有关机构密切配合，及时开展领事协助、公民保护工作，并妥善处理涉及印度公民的相关事宜。(完)