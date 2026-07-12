偏远山区公共行政取得突破性进展

越通社高平省——在两级地方政府模式投入运行一年后，高平省公共行政体系已有效拉近政府与民众之间的距离，更好地服务人民，并推动偏远山区和边境地区的经济社会发展。

高平省为山区省份，部分居民生活在山区、偏远和交通不便地区，他们信息技术水平仍存在诸多限制。因此，公共行政工作人员投入大量时间，通过贴近实际、通俗易懂、便于操作的方式向民众普及数字技能，逐步帮助他们形成数字化习惯。

长河乡春荣村居民梁洪泰先生前往乡级公共行政服务中心办理土地相关手续。在工作人员的引导下，他完成部分线上手续。他表示，利用技术办理行政手续是大势所趋，尽管尚不熟悉且存在困难，但他将努力向子女和工作人员学习，不断提升自身数字技能水平。

和安乡公共行政服务中心专员李文长表示，在偏远地区，技术应用的最大障碍不仅是缺电、缺乏网络信号，更在于在线公共服务、数字身份账户、电子档案等概念对民众而言仍较为陌生。为克服这些困难，他深入各个村寨，用民族语言指导人民通过手机办理行政手续，从而拉近了干部与人民之间的距离。

长河乡公共行政服务中心副主任农氏春表示，在边境地区，许多地方的基础设施和居民技术接入水平不均衡，因此，基层行政工作人员需要付出更多努力。因此，截至2026年5月底，该乡居民和企业使用在线公共服务的比例已超过65%。

两级地方政府模式的运行既是客观要求，也是建设现代化、贴近民众行政体系的重要契机，有助于提升治理效果，保障国防安全和国家边境主权。

在高平省两级地方政府模式运行一周年总结会议上，该省人民委员会主席黎海和强调，各乡、坊需从“稳定运行”目标转向“提升治理质量”，建设专业化、现代化、高效运作的基层政府，以人民和企业的满意度作为衡量服务质量的标准。为此，基层政府需主动从源头处理工作，避免推诿责任，同时提升干部队伍的素质，推动数字化转型和行政改革。（完）