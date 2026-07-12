Multimedia

视频

河内推动酒店空间成为讲述本土文化故事的“叙事者”

酒店和住宿设施不仅是歇脚处，更被期待成为讲述本土文化故事的空间。这是近日在河内开幕的 “体验留宿空间中的文化” 展览与座谈会的主题。该活动由河内市文化体育局与越式家具（Viet Furniture）品牌联合举办，旨在推动在旅游发展和创意产业中有效开发文化价值，同时为管理机构、专业人士、企业和创意群体搭建一个对接平台。

河内市文化体育局文化遗产管理处处长 范氏兰英博士：“这是河内加入联合国教科文组织创意城市网络后，落实各项倡议的系列活动之一。这项活动虽不新鲜，但连接方式相当新颖，它创造了跨行业联系以形成创意产品。我们的目标是帮助各住宿设施通过室内设计展现河内文化印记，将传统手工艺村的美术品引入留宿空间，并增加设计元素。从而为首都形成创意社群、文化商业市场和创意生态系统。”

在座谈会上，各位嘉宾集中讨论了文化在提升旅游体验质量中的作用、将文化遗产带入酒店和住宿空间的解决方案，以及管理者、企业和创意群体之间为有效发挥文化资源价值而合作的模式。此外，许多意见也提及了在现代室内设计中开发传统手工艺村价值、通过建筑和设计语言为目的地构建独特身份等议题。

越式家具品牌创始人 阮越胜博士、建筑师：“目前实际情况是，许多住宿设施还缺乏特色、缺少亮点，未能有效利用文化资源及越南手工艺村的价值，而他们要接待的国际游客比例是很大的。当游客来到越南时，不仅需要一个休息场所，更希望体验隐藏在该空间中的文化故事。因此，我们选择留宿空间作为首个对象，将源自越南手工艺村的家具产品推向市场。

活动中分享的研究显示，约85%的国际游客希望体验真实的本土文化，而78%的游客优先选择与本地社区相关的产品和服务。然而，目前越南大部分住宿设施仍主要满足休息需求，未能有效开发本土文化价值以创造与众不同的体验。这导致国际游客的停留时间和消费水平未能与潜力相匹配。

D+越南公司创始人 段芳：“为了让一个留宿空间既符合国际标准又能吸引游客，需要多方协作，从运营单位、设计师到工匠，以打造一个能为客户带来有趣体验的生态系统。从设计师的角度来看，我们研究并试验了一种新模式，将传统文化价值融入游客的留宿体验中。例如，对于在留宿空间中直接使用的小物件，只需补充信息或二维码，游客就可以了解产品、手工艺村的故事，知道产品的价值，并可能想将其作为纪念品带回家。

通过该活动，组委会期望形成一个连接管理机构、企业、设计师、工匠和住宿设施的联络网，逐步构建河内文化旅游生态系统。将文化带入留宿空间，不仅有助于提升旅游产品的价值，也为推介手工艺村、为手工艺品创造可持续销路打开机遇，同时通过符合首都发展文化产业和高质量旅游定位的创造性活动，保护和弘扬遗产价值。（完）

越通社
#住宿 #酒店 #体验留宿空间 #河内市文化
关注 VietnamPlus

民营经济发展

从决议到实践

相关新闻

古占婆塔——永恒遗产的空间与建筑之美

古占婆塔——永恒遗产的空间与建筑之美

庆和省境内拥有数百年历史的占婆塔群不仅是历史见证者和独特建筑，更是充满活力的文化信仰活动空间。历经岁月沉浮，这些遗产正为在祖国发展进程中守护同胞们的文化“精髓”贡献力量。

家庭——越南文化价值体系的起点

家庭——越南文化价值体系的起点

在深度融入国际、推进数字化转型和社会生活快速变化的背景下，越南家庭既面临新的发展机遇，也面临诸多挑战。因此，建设和发挥家庭价值体系不仅是每个家庭的任务，更是发展文化、塑造越南人和巩固国家内生力量的重要解决方案。

探索越南四屏画中的文化深度

探索越南四屏画中的文化深度

民间画作乃至四屏画这一画种是越南美术史发展的一部分，是先祖留给后代子孙的典型遗产。在成立和发展的60年里，越南美术博物馆收藏着近2500件越南民间画作，涵盖多种画类，其中四屏画有近100套完整画作。

2026年河内莲花节热闹登场 莲花讲述河内故事

2026年河内莲花节热闹登场 莲花讲述河内故事

主题为“河内莲色”的2026年河内莲花节于26日晚在河内市西湖坊李自重花园正式拉开帷幕。本届莲花节期间举办一系列丰富多彩的文化艺术活动，旨在弘扬莲花在越南文化生活中的价值，并进一步推广首都河内的旅游形象。

占族宝竹陶艺村焕发蓬勃生机

占族宝竹陶艺村焕发蓬勃生机

提到占族陶器，最负盛名的莫过于庆和省宝竹传统陶艺村。在这里，制陶的每一道工序均由妇女以纯手工方式完成，这项古老技艺不仅世代相传，更成为占族文化不可或缺的重要组成部分。

胡志明市将博物馆定位为创意经济增长链条中的核心环节

胡志明市将博物馆定位为创意经济增长链条中的核心环节

落实越共中央政治局第80号决议，将文化视为重要的内生资源，胡志明市正通过高科技手段推动博物馆体系从“静态展示”向“动态体验”转型。这不仅是一场遗产保护的故事，更是一项旨在助力该市实现两位数经济增长目标的经济战略。

更多

建设精锐专业的国际搜救力量

建设精锐专业的国际搜救力量

7月11日上午，越南政府总理黎明兴在政府驻地出席越南人民军和人民公安赴委内瑞拉执行双重地震灾后救援任务的工作代表团的表彰大会。

富国岛全力抢救快艇翻船事故受害者

富国岛全力抢救快艇翻船事故受害者

据有关部门通报，7月11日中午发生在富国岛海域的重大快艇倾覆事故，截至当日15时30分，现场搜救工作已全部结束。36名涉事人员已全部被转运上岸，包括32名游客、1名导游和3名船员。海上救援力量全力开展搜救，共成功救起21人并安全送返岸上，另有15人不幸遇难。

福海乡迎来转型发展的“黄金机遇期”

福海乡迎来转型发展的“黄金机遇期”

坐落于胡志明市至平顺省沿海公路旁的福海乡，长期以来被誉为越南南部旅游业一位“沉睡的仙子”。这里没有头顿那般喧闹，也尚未像胡潭海滨度假区那样得到大规模开发，却依然完整保留着难得一见的原生态之美和宁静悠闲的生活节奏。

碳交易市场开启 企业迎来绿色发展新机遇

碳交易市场开启 企业迎来绿色发展新机遇

碳交易市场有望为碳排放配额和碳信用额度的登记与交易搭建基础平台，助力实现2050年净零排放目标。随着国际出口市场环保标准日趋严格，碳排放正逐渐成为决定商品竞争力的重要因素。这意味着，企业若想参与碳市场、保持国际竞争优势，不仅要推进生产技术升级，还需建立规范完善的碳排放管理体系。

持续大雨给老街省造成初步损失

持续大雨给老街省造成初步损失

从7月8日晚至9日持续的大雨导致老街省多个地方出现局部内涝和山体滑坡。面对天气的复杂变化，各地方主动实施“4个就地”方针，动员力量和车辆值守，及时协助民众，并将自然灾害造成的损失降到最低。

越南与老挝共建和平、合作与发展的边境

越南与老挝共建和平、合作与发展的边境

第三届越老边境国防友好交流活动期间，7月10日上午，在清水国际口岸，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理、国防部部长潘文江大将主持仪式，欢迎由老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、国防部部长坎良·乌塔凯松大将率领的老挝代表团。

胡志明市率先打造充满活力的商贸市场

胡志明市率先打造充满活力的商贸市场

上世纪70年代末，尽管胡志明市地处九龙江三角洲这一越南最大的粮食主产区附近，但由于商品流通受到诸多限制，市民一度面临粮食短缺。在这样的背景下，当时的胡志明市领导层作出了大胆决策，突破原有体制束缚，将九龙江三角洲的大米调运至市内，为今天胡志明市现代商品市场体系的发展奠定了基础。

越南政府通过数字化转型为外国人带来诸多便利

越南政府通过数字化转型为外国人带来诸多便利

随着越南数字化转型步伐不断加快，越来越多外国居民开始享受到数字技术带来的便利。根据新规定，持有有效居留许可证的外国人可申请二级电子身份认证账户。通过这一账户，用户可以更加安全、便捷地办理各类线上业务。

河内必须实现更快增长、更高质量发展

河内必须实现更快增长、更高质量发展

7月8日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内主持召开与河内市委的工作会议，就2026年上半年任务落实情况，确保实现2026年GRDP增长11%及以上目标的各项任务和措施等内容展开讨论。

加快完善制度建设 确保国会审议法律草案质量

加快完善制度建设 确保国会审议法律草案质量

7月8日上午，黎明兴在2026年7月政府法律建设专题会议上发表总结讲话时，要求各部长、行业负责人认真、充分吸收各方意见，抓紧修改完善法律草案、报告和呈文，特别是计划提交2026年8月第一届国会非常会议审议的文件。

越南救援队获授委内瑞拉英雄勋章

越南救援队获授委内瑞拉英雄勋章

当地时间7月6日上午，委内瑞拉总统卫队代表、越南救援队协调员劳尔·塞拉诺·查孔（Raúl Serrano Chacón）受委内瑞拉政府授权，向越南救援队授予“委内瑞拉英雄”一级勋章，并向救援队全体队员授予“委内瑞拉英雄”二级勋章。