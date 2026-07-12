河内推动酒店空间成为讲述本土文化故事的“叙事者”

河内市文化体育局文化遗产管理处处长 范氏兰英博士：“这是河内加入联合国教科文组织创意城市网络后，落实各项倡议的系列活动之一。这项活动虽不新鲜，但连接方式相当新颖，它创造了跨行业联系以形成创意产品。我们的目标是帮助各住宿设施通过室内设计展现河内文化印记，将传统手工艺村的美术品引入留宿空间，并增加设计元素。从而为首都形成创意社群、文化商业市场和创意生态系统。”

在座谈会上，各位嘉宾集中讨论了文化在提升旅游体验质量中的作用、将文化遗产带入酒店和住宿空间的解决方案，以及管理者、企业和创意群体之间为有效发挥文化资源价值而合作的模式。此外，许多意见也提及了在现代室内设计中开发传统手工艺村价值、通过建筑和设计语言为目的地构建独特身份等议题。

越式家具品牌创始人 阮越胜博士、建筑师：“目前实际情况是，许多住宿设施还缺乏特色、缺少亮点，未能有效利用文化资源及越南手工艺村的价值，而他们要接待的国际游客比例是很大的。当游客来到越南时，不仅需要一个休息场所，更希望体验隐藏在该空间中的文化故事。因此，我们选择留宿空间作为首个对象，将源自越南手工艺村的家具产品推向市场。

活动中分享的研究显示，约85%的国际游客希望体验真实的本土文化，而78%的游客优先选择与本地社区相关的产品和服务。然而，目前越南大部分住宿设施仍主要满足休息需求，未能有效开发本土文化价值以创造与众不同的体验。这导致国际游客的停留时间和消费水平未能与潜力相匹配。

D+越南公司创始人 段芳：“为了让一个留宿空间既符合国际标准又能吸引游客，需要多方协作，从运营单位、设计师到工匠，以打造一个能为客户带来有趣体验的生态系统。从设计师的角度来看，我们研究并试验了一种新模式，将传统文化价值融入游客的留宿体验中。例如，对于在留宿空间中直接使用的小物件，只需补充信息或二维码，游客就可以了解产品、手工艺村的故事，知道产品的价值，并可能想将其作为纪念品带回家。

通过该活动，组委会期望形成一个连接管理机构、企业、设计师、工匠和住宿设施的联络网，逐步构建河内文化旅游生态系统。将文化带入留宿空间，不仅有助于提升旅游产品的价值，也为推介手工艺村、为手工艺品创造可持续销路打开机遇，同时通过符合首都发展文化产业和高质量旅游定位的创造性活动，保护和弘扬遗产价值。（完）