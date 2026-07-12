全力调动各方资源救治游艇倾覆事故伤者

7月11日晚，安江省和富国特区领导前往医院看望慰问事故伤者。此次事故中共有21名伤者获救，上岸后均被送往医院接受医疗救治。其中，4人身体状况已趋于稳定并自行出院，15人仍在医院接受健康检查，另有2人伤情危重，医护人员正在全力抢救。按计划，胡志明市大水镬医院的一支医疗专家团队于7月11日晚抵达富国岛，为两名危重伤者提供进一步医疗支援和救治。（完）
针对发生在富国岛的游艇倾覆事故，目前，安江省政府和富国特区政府正严密部署伤者救治工作，统筹调动各方资源，全力开展医疗救治和伤员救护工作。
7月11日晚，安江省和富国特区领导前往医院看望慰问事故伤者。此次事故中共有21名伤者获救，上岸后均被送往医院接受医疗救治。其中，4人身体状况已趋于稳定并自行出院，15人仍在医院接受健康检查，另有2人伤情危重，医护人员正在全力抢救。按计划，胡志明市大水镬医院的一支医疗专家团队于7月11日晚抵达富国岛，为两名危重伤者提供进一步医疗支援和救治。（完）
7月11日上午，越南政府总理黎明兴在政府驻地出席越南人民军和人民公安赴委内瑞拉执行双重地震灾后救援任务的工作代表团的表彰大会。
据有关部门通报，7月11日中午发生在富国岛海域的重大快艇倾覆事故，截至当日15时30分，现场搜救工作已全部结束。36名涉事人员已全部被转运上岸，包括32名游客、1名导游和3名船员。海上救援力量全力开展搜救，共成功救起21人并安全送返岸上，另有15人不幸遇难。
酒店和住宿设施不仅是歇脚处，更被期待成为讲述本土文化故事的空间。这是近日在河内开幕的 “体验留宿空间中的文化” 展览与座谈会的主题。该活动由河内市文化体育局与越式家具（Viet Furniture）品牌联合举办，旨在推动在旅游发展和创意产业中有效开发文化价值，同时为管理机构、专业人士、企业和创意群体搭建一个对接平台。
7月11日上午，中央公安党委、公安部在河内举行人民安全力量传统日80周年（1946年7月12日—2026年7月12日）纪念大会暨金星勋章授勋仪式。
坐落于胡志明市至平顺省沿海公路旁的福海乡，长期以来被誉为越南南部旅游业一位“沉睡的仙子”。这里没有头顿那般喧闹，也尚未像胡潭海滨度假区那样得到大规模开发，却依然完整保留着难得一见的原生态之美和宁静悠闲的生活节奏。
碳交易市场有望为碳排放配额和碳信用额度的登记与交易搭建基础平台，助力实现2050年净零排放目标。随着国际出口市场环保标准日趋严格，碳排放正逐渐成为决定商品竞争力的重要因素。这意味着，企业若想参与碳市场、保持国际竞争优势，不仅要推进生产技术升级，还需建立规范完善的碳排放管理体系。
从7月8日晚至9日持续的大雨导致老街省多个地方出现局部内涝和山体滑坡。面对天气的复杂变化，各地方主动实施“4个就地”方针，动员力量和车辆值守，及时协助民众，并将自然灾害造成的损失降到最低。
第三届越老边境国防友好交流活动期间，7月10日上午，在清水国际口岸，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理、国防部部长潘文江大将主持仪式，欢迎由老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、国防部部长坎良·乌塔凯松大将率领的老挝代表团。
响应“500个昼夜战役”，在西宁省各烈士陵园，数千名干部、军人、退伍军人和志愿者不分昼夜投入烈士遗骸样本采集工作，为DNA鉴定提供服务。
河内市旅游局7月7日在内排国际机场T2航站楼国际到达大厅举行了2026年到访首都的第500万名国际游客的欢迎仪式。
7月9日，越南政府总理黎明兴出席由卫生部举行的越德友谊医院宁平分院开业仪式。
7月9日，越南政府总理、中央实施国家目标计划指导委员会主任黎明兴主持了该指导委员会第一次会议。
上世纪70年代末，尽管胡志明市地处九龙江三角洲这一越南最大的粮食主产区附近，但由于商品流通受到诸多限制，市民一度面临粮食短缺。在这样的背景下，当时的胡志明市领导层作出了大胆决策，突破原有体制束缚，将九龙江三角洲的大米调运至市内，为今天胡志明市现代商品市场体系的发展奠定了基础。
随着越南数字化转型步伐不断加快，越来越多外国居民开始享受到数字技术带来的便利。根据新规定，持有有效居留许可证的外国人可申请二级电子身份认证账户。通过这一账户，用户可以更加安全、便捷地办理各类线上业务。
7月8日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内主持召开与河内市委的工作会议，就2026年上半年任务落实情况，确保实现2026年GRDP增长11%及以上目标的各项任务和措施等内容展开讨论。
连日来，越南莱州省持续遭遇大范围强降雨。尤其是7月7日晚至8日凌晨，暴雨导致该省多个乡镇发生山体滑坡和内涝灾害，造成民房、农作物及交通基础设施受损，群众生产生活受到严重影响。
7月8日上午，黎明兴在2026年7月政府法律建设专题会议上发表总结讲话时，要求各部长、行业负责人认真、充分吸收各方意见，抓紧修改完善法律草案、报告和呈文，特别是计划提交2026年8月第一届国会非常会议审议的文件。
越南广宁省委常委阮志成率领代表团首次参加了自7月6日至8日在叶卡捷琳堡举行的第16届国际工业展览会（INNOPROM）框架内的各项活动。这是俄罗斯工业界年度规模最大的盛会。
越南政府常务副总理、国家打击走私、商业欺诈和假冒商品指导委员会主任范家足7日主持召开全国视频会议，总结该委员会上半年工作执行情况和部署下半年工作任务。
当地时间7月6日上午，委内瑞拉总统卫队代表、越南救援队协调员劳尔·塞拉诺·查孔（Raúl Serrano Chacón）受委内瑞拉政府授权，向越南救援队授予“委内瑞拉英雄”一级勋章，并向救援队全体队员授予“委内瑞拉英雄”二级勋章。