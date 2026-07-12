全力调动各方资源救治游艇倾覆事故伤者

酒店和住宿设施不仅是歇脚处，更被期待成为讲述本土文化故事的空间。这是近日在河内开幕的 “体验留宿空间中的文化” 展览与座谈会的主题。该活动由河内市文化体育局与越式家具（Viet Furniture）品牌联合举办，旨在推动在旅游发展和创意产业中有效开发文化价值，同时为管理机构、专业人士、企业和创意群体搭建一个对接平台。