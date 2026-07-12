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越南与印尼全面战略伙伴关系发展前景广阔

2025年3月，越南与印度尼西亚将双边关系提升为全面战略伙伴关系，开启了两国关系发展的新篇章。值此越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠于7月13日至14日对印度尼西亚进行正式访问并共同主持越南—印度尼西亚双边合作委员会第六次会议之际，越南驻印度尼西亚大使谢文聪就新阶段双边合作前景与方向接受了越通社驻雅加达记者的专访。

越南驻印度尼西亚大使谢文聪就新阶段双边合作前景与方向接受了越通社驻雅加达记者的专访 图自越通社
越南驻印度尼西亚大使谢文聪就新阶段双边合作前景与方向接受了越通社驻雅加达记者的专访 图自越通社

越通社河内——2025年3月，越南与印度尼西亚将双边关系提升为全面战略伙伴关系，开启了两国关系发展的新篇章。值此越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠于7月13日至14日对印度尼西亚进行正式访问并共同主持越南—印度尼西亚双边合作委员会第六次会议之际，越南驻印度尼西亚大使谢文聪就新阶段双边合作前景与方向接受了越通社驻雅加达记者的专访。

谢文聪表示，两国关系提升为全面战略伙伴关系，充分体现了双方日益深化的政治互信，也彰显了近70年来两国友好合作关系取得的显著发展。

他指出，当前两国具备落实全面战略伙伴关系的良好条件。首先，两国拥有坚实的政治基础——这一根基由胡志明主席与印尼总统苏加诺共同奠定，并经由两国历代领导人的历史性互访不断巩固。特别是越共中央总书记苏林2025年3月对印尼的国事访问，为双边关系注入了强劲动力。

此外，两国经济互补优势明显。印尼拥有超过2.8亿人口，是庞大的消费市场；越南则拥有约1亿人口，是充满活力的新兴经济体。两国企业合作日趋活跃，大型投资项目不断涌现，其中包括VinFast在印尼建设电动汽车生产基地，以及印尼西布德拉集团在越南投资实施的多个项目。

谢文聪也指出，两国关系同样面临挑战。当前国际地缘政治和全球经济形势复杂多变，对供应链和国际贸易产生影响；非关税壁垒及法律法规差异仍需双方持续协调，为两国企业进入彼此市场创造更加便利的条件。

谈及黎怀忠外长此次访印尼并共同主持越印尼双边合作委员会第六次会议，谢文聪表示，该委员会是落实两国高层战略共识的重要协调机制。此次会议的核心意义在于将高层共识转化为具体行动方案，为双方全面评估2024—2028年行动计划落实进展、化解合作中的困难与障碍、明确新形势下合作方向提供重要平台。特别是在两国即将迎来建交70周年（1955年12月）和越南加入东盟30周年（1995年7月）的背景下，此次访问也体现了双方加强协调配合、共同维护东盟中心地位、为地区和平稳定作出积极贡献的决心。

关于到2028年实现双边贸易额180亿美元的目标，谢文聪表示充满信心。他指出，两国贸易保持快速增长，已由2019年的约90亿美元增长至2024年的167亿美元，实现180亿美元目标可期。为此，双方应同步推进多项措施，重点加强基础设施互联互通与贸易往来，继续鼓励两国航空公司增开直飞航线、增加主要经济和旅游中心间的航班频次，为企业和人员往来创造便利。

同时，两国应持续协调消除非关税壁垒，为农产品、水产品及消费品等优势产品进入对方市场创造更有利条件。VinFast在印尼梳邦的电动汽车工厂建设，以及印尼企业在越南的大型投资项目，将产生示范带动效应，推动配套产业发展，进一步促进双边贸易。

谢文聪表示，除传统合作领域外，两国在诸多新兴领域仍有广阔合作空间。电动汽车生态系统、能源转型和绿色经济被确定为重点合作方向，这不仅有助实现净零排放目标，也将推动两国深度融入全球绿色供应链。数字经济、高科技农业和清真产业潜力巨大——数字技术的广泛应用将提升生产效率、加强企业互联互通，清真产业发展将为越南农产品、水产品进入印尼及其他穆斯林国家市场创造新机遇。此外，海洋与渔业合作，特别是可持续水产养殖、捕捞和加工，仍是双方持续深化的重要合作方向。

谢文聪表示，相信在两国高层领导人的高度重视及双方各部门、企业界的共同努力下，越南与印尼全面战略伙伴关系将不断走深走实、取得更多务实成果，为两国人民带来切实利益，并为地区和平、稳定与发展作出积极贡献。（完）

越通社
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