时政

越南主动参与 展现担当 彰显国际合作与人道主义精神

在过去一周（7月6日至12日）的诸多外交活动中，越南救援力量圆满完成赴委内瑞拉抗震救灾人道主义使命、越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）自贸协定谈判正式结束，以及在河内和岘港举行的多边外交活动成为亮点，彰显了越南充满活力、负责任，以及作为国际社会可靠伙伴的良好形象。

委内瑞拉外交部长伊万·希尔·平托为越南代表团送行。图自越南驻委内瑞拉大使馆/越通社
委内瑞拉外交部长伊万·希尔·平托为越南代表团送行。图自越南驻委内瑞拉大使馆/越通社


越通社河内—— 在过去一周（7月6日至12日）的诸多外交活动中，越南救援力量圆满完成赴委内瑞拉抗震救灾人道主义使命、越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）自贸协定谈判正式结束，以及在河内和岘港举行的多边外交活动成为亮点，彰显了越南充满活力、负责任，以及作为国际社会可靠伙伴的良好形象。

历时14年谈判 推动签署越南-EFTA自贸协定

2026年7月2日，越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA，包括瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登）历时14年并历经21轮正式谈判，正式宣布结束越南-EFTA自由贸易协定谈判。

越南外交部发言人范秋姮强调，这是一个重要里程碑，使越南签署的自贸协定总数提升至18个，实现了越南与欧洲的全面连接。该协定是一项全面的新一代自贸协定，涵盖关税减免，以及数字经济和可持续发展的核心领域，包括原产地规则、技术性贸易壁垒（TBT）、知识产权保护、政府采购及中小企业（SMEs）能力提升等。

欧洲自由贸易联盟代表表示，在全球局势动荡不安的背景下，加强与越南等可靠伙伴的关系具有重要意义，有助于改善市场准入并深化未来合作。

圆满完成赴委内瑞拉人道主义救援使命

面对2026年6月24日委内瑞拉双震造成的严重灾情，越南决定向委方提供30万美元的紧急人道主义援助，并派出由军队和公安力量组成的124人救援队，携带50.6吨物资赴灾区协助抗震救灾。这是越南第三次派遣力量出国执行紧急人道主义任务。

从6月29日至7月6日，救援队高强度开展搜救，共搜寻并移交57具遇难者遗体，锁定46处有遇难者位置，设立医疗站为132名灾民和救援人员诊疗发药，并向3个受灾最严重的居民区援助生活物资。

为表彰越南救援队的贡献，委内瑞拉政府向集体授予一级“委内瑞拉英雄”勋章，向全体队员授予二级“委内瑞拉英雄”勋章。7月11日，越南政府总理黎明兴在河内主持表彰大会，代表党和国家向集体和优秀个人颁发国家高贵奖章。

彰显东盟积极与负责任成员国角色

本周一系列亮点外交活动在河内与岘港两地密集举行，彰显越南作为东盟共同体积极且负责任成员国的角色。

vnanet-potal-khai-mac-hoi-nghi-ban-dieu-phoi-asean-oshnet-lan-thu-27-tai-da-nang-8874062.jpg
第13届东盟职业安全健康网络（ASEAN-OSHNET）论坛现场。图自越通社

越菲建交50周年（1976年7月12日-2026年7月12日）庆典在河内举行。基于越共中央总书记、国家主席苏林于2026年5月对菲律宾进行国事访问期间确立的“增强型战略伙伴关系”框架，双方一致同意继续深化全面合作，为地区的和平与繁荣做出贡献。

此外，主题为“加强东盟职业安全健康管理数字化转型，面向东盟愿景2045”的第13届东盟职业安全健康网络（ASEAN-OSHNET）论坛于7月7日在岘港市正式开幕，吸引了120名国际代表出席。论坛重点围绕四大核心方向展开讨论：一是构建应用人工智能（AI）与大数据分析的东盟职业安全健康共同政策框架，并与AI道德及数据保护的国际标准接轨；二是促进成员国间实践经验的分享，特别是大数据、AI及三方数字平台在安全生产治理中的应用；三是确保数字化转型的包容性，不让非正式劳工、平台劳工及中小企业掉队；四是提出具体建议拟呈交东盟劳工部长会议，旨在实施2026-2030年阶段ASEAN-OSHNET行动计划中的各项承诺。

这是继2006年和2016年之后，越南第三次承办东盟职业安全健康网络论坛。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #国际合作 #人道主义精神 #欧洲自由贸易联盟 #中小企业 #紧急人道主义任务 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

2025年全国对外新闻奖颁奖典礼。图自越通社

2026年全国对外新闻奖：向全球推广越南形象

2026年全国对外新闻奖正式启动，有望在对外新闻宣传工作中创造更多富有创新性的成果，进一步展现一个和平发展、文化底蕴深厚、作为国际社会积极且负责任成员的越南形象。

更多

越南驻印度尼西亚大使谢文聪就新阶段双边合作前景与方向接受了越通社驻雅加达记者的专访 图自越通社

越南与印尼全面战略伙伴关系发展前景广阔

2025年3月，越南与印度尼西亚将双边关系提升为全面战略伙伴关系，开启了两国关系发展的新篇章。值此越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠于7月13日至14日对印度尼西亚进行正式访问并共同主持越南—印度尼西亚双边合作委员会第六次会议之际，越南驻印度尼西亚大使谢文聪就新阶段双边合作前景与方向接受了越通社驻雅加达记者的专访。

越南国会国防安全与对外委员会主任黎晋进与法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克合影。图自越通社

越南与法国推进国防安全领域合作

越南国会国防安全与对外委员会主任黎晋进与法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克（Jean-Michel Jacques）一致同意继续加强两国国会及两个委员会之间的合作，增进代表团互访，交流立法与监督经验，并拓展诸多战略领域的合作，为深化越法全面战略伙伴关系做出贡献。

越南外交部发言人范秋姮

越南始终善意地遵守1982年《联合国海洋法公约》

“越南一贯明确的立场是，海上争端应通过和平方式解决，尊重外交和法律程序，不使用或以武力相威胁，并遵循国际法，尤其是1982年《联合国海洋法公约》。越南始终支持依据《公约》规定，通过《公约》所设机制解决有关《公约》解释和适用的争端。”

长河乡公共行政服务中心。图自越通社

偏远山区公共行政取得突破性进展

在两级地方政府模式投入运行一年后，高平省公共行政体系已有效拉近政府与民众之间的距离，更好地服务人民，并推动偏远山区和边境地区的经济社会发展。

越南国会国防安全与对外委员会主任黎晋进上将礼节性拜会了比利时参议院第一副议长安德里斯·格里弗罗伊。图自越通社

推动议会合作，深化越南与比利时友好关系

在对比利时王国进行工作访问期间，越南国会国防安全与对外委员会主任黎晋进上将率领的国防安全与对外委员会工作代表团礼节性拜会了比利时参议院第一副议长安德里斯·格里弗罗伊（Andries Gryffroy）。

座谈会上，中越两国12名青年代表结合学习体会与岗位实践作了交流发言。图自越通社

做中越两党两国事业薪火相传的接棒人

越通社驻北京记者报道，7月10日，“做中越两党两国事业薪火相传的接棒人”学习习近平总书记与苏林总书记重要讲话精神座谈会在中国福建省福州大学举办。

越南人民军总政治局主任阮仲义大将检查黎氏莲公园发掘现场烈士遗骸搜寻归集工作。图自越通社

阮仲义大将视察黎氏莲公园烈士遗骸归集工作

7月11日上午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南人民军总政治局主任阮仲义大将在胡志明市黎氏莲文化公园敬献鲜花、上香缅怀英雄烈士，并检查黎氏莲公园烈士遗骸搜寻归集工作情况。

2027年APEC领导人会议周国际媒体中心建设协调工作审议会议。图自越通社

着力建设现代化、专业化2027年APEC领导人会议周国际媒体中心

2026年7月10日，越南外交部副部长、2027年亚太经合组织领导人会议周宣传与文化分委员会主任黎氏秋姮在外交部总部主持召开会议，审议2027年APEC领导人会议周国际媒体中心建设协调工作。此次会议是在分委员会于2026年7月初赴安江省富国特区开展实地考察之后举行的。

亚太地区网络犯罪防控中心总部开工仪式。图自bocongan.vn

亚太地区网络犯罪防控中心总部开工奠基

越南公安部10日在河内市和乐高科技园区举行亚太地区网络犯罪防控中心总部开工仪式，标志着落实《联合国打击网络犯罪公约》的务实举措，同时也彰显了越南加强国际合作并携手建设安全、可靠、可持续发展的网络空间的坚定决心。