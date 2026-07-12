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越菲建交50周年：双边关系强劲高效发展

整整50年前的1976年7月12日，越南与菲律宾正式建立外交关系。至今，越菲关系强劲发展，在诸多领域日益走深走实。

2026年6月1，越共中央总书记、国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗穆亚尔德斯·马科斯举行国工作会谈。图自越通社
2026年6月1，越共中央总书记、国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗穆亚尔德斯·马科斯举行国工作会谈。图自越通社

越通社河内 —— 整整50年前的1976年7月12日，越南与菲律宾正式建立外交关系。至今，越菲关系强劲发展，在诸多领域日益走深走实。

半个世纪并肩同行、全面且可持续合作

50年来，两国关系在多个领域不断得到巩固与发展，日益向深度和实效方向迈进。

越共中央总书记、国家主席苏林自2026年5月31日至6月1日对菲律宾进行的国事访问是两国关系中的重要里程碑，不仅巩固了政治互信，还正式将越菲关系提升为“增强型战略伙伴关系”。

随着双边关系框架提升为增强型战略伙伴关系，双方一致同意在未来一段时间内配合制定落实新关系框架的行动计划；切实推进国防安全、海洋及大洋合作；通过各协调机制确保航行与飞越自由，维护地区和平与稳定；在经济合作中实现突破，为两国人民带来实实在在的利益，助力各自国家的发展。

两国还在区域和国际论坛上，特别是在东盟（ASEAN）、联合国（UN）及其他多边合作机制中保持密切配合。菲律宾支持越南担任第十一届《不扩散武器条约》审议大会主席，并支持越南作为东盟候选国竞选联合国经济及社会理事会（ECOSOC，2030-2032年任期）及联合国安理会（2032-2033年任期）席位；越南支持菲律宾作为东盟候选国竞选联合国安理会（2027-2028年任期）席位。

经贸合作作为双边合作支柱

菲律宾目前是越南在东盟内的重要市场之一，尤其是在农业和粮食领域。 越南目前是菲律宾第11大贸易伙伴。双边贸易额增长势头迅猛，2015-2025年阶段年均增长率超10%，从2.92亿美元飙升至78亿美元。2026年前5个月，双边贸易额已达37.4亿美元。两国正朝着早日实现100亿美元的双边贸易目标迈进。

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菲律宾游客在越南河内大教堂拍纪念照。图自越通社

投资方面，截至2026年4月底，菲律宾在越有效投资项目共112个，注册资本超6.27亿美元，在对越投资的154个国家和地区中排名第32位。与此同时，越南对菲投资项目共25个，注册资本超1.48亿美元，在越南88个海外投资目的地中排名第22位。越南对菲投资项目主要集中在绿色转型、电动出租车和高新技术等领域。

两国的人文交流及教育、文化、旅游合作也日益扩大。菲赴越游客量及两国间航班数量大幅增长。2026年前4个月，菲赴越游客量达约23.6万人次（增长73.4%），使菲律宾首次跻身越南前十大客源市场。得益于5家航空公司（越南航空、菲律宾航空、越捷航空、宿务太平洋航空、亚洲航空）直飞航线的拓展，2025年两国间航班达6700班次，比往年增长59%。

坚定推动越菲增强型战略伙伴关系走深走实、高效务实发展

2026年具有特殊意义，既是越菲建交50周年（1976-2026年），也是菲律宾担任2026年东盟轮值主席国之年。

越南驻菲律宾大使赖泰平认为，为使越菲增强型战略伙伴关系稳步迈入更全面、更务实的新发展征程，今后，双方需继续保持并加强各级别代表团的互访频次，有效且常态化地开展现有的对话机制，继续配合完善贸易便利化政策，扩大市场。同时，两国需充分利用关于科学技术与数字化转型的合作备忘录，强劲推动数字经济和绿色经济领域发展；大力推动智能农业以及适应气候变化的水产养殖业。 民间交流方面，除了有效落实《2026-2029年阶段旅游合作计划》及已签署的文化合作项目外，未来双方还需推动各地方、友好组织和教育机构之间的直接对接与合作。

赖泰平大使表示，凭借50年友好关系底蕴及增强型战略伙伴关系框架，越菲关系正步入更高水平战略互信与对接合作的新发展阶段，将为两国人民带来安全、繁荣与福祉，并为地区和世界的和平、稳定与发展做出积极贡献。（完）

越通社
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