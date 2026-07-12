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菊芳国家公园“在保护中发展”模式的双重效益

多年来，菊芳国家公园始终坚持将自然保护作为可持续发展的基石。从野生动物救助与恢复到开发生态旅游，菊芳逐步建立起一种既维护生物多样性、又为经济发展和社区生计创造资源的模式。

纤弱的蝴蝶使菊芳的旅游形式更加多样化。图自越通社
纤弱的蝴蝶使菊芳的旅游形式更加多样化。图自越通社

越通社河内——多年来，菊芳国家公园始终坚持将自然保护作为可持续发展的基石。从野生动物救助与恢复到开发生态旅游，菊芳逐步建立起一种既维护生物多样性、又为经济发展和社区生计创造资源的模式。

濒危动物救助与人工繁育

菊芳国家公园近日在核心分区启动了大规模动物野化放归计划，该项目得到了越南野生动物保护中心的技术协作与支持。

菊芳国家公园代表强调，梅花鹿和水鹿的野化放归是战略的开端。目标是让动物重返自然环境，而不仅限于救助和半野生圈养。该计划的成果将为越南野生动物种群恢复活动奠定前提和实践基础；同时将菊芳建设成为国家级野生动物救助、恢复与野化放归的示范基地。

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游客，特别是小朋友们，在菊芳森林兴致勃勃地体验负责任的生态旅游形式，并了解生物多样性保护知识。图自越通社

根据计划，约60只梅花鹿和水鹿将分阶段在蓬中心放归，该区域拥有原始森林生态系统、稳定的水源且受人类活动影响较小。这些动物采用国际标准的“软放归”模式，经过30至40天的适应期，以降低对人的依赖并锻炼生存技能，然后重返自然。放归后，专家和护林力量将继续运用现代技术进行监测，同时部署栖息地保护措施。

从保护成果中开发特色旅游产品

在开展保护工作的同时，菊芳依托保护成果开发生态旅游产品，并将收入再投资于救助活动和缓冲区可持续生计发展。“重生之旅”、夜间观赏野生动物、蝴蝶与萤火虫季节等特色旅游项目吸引了大量游客。

来自澳大利亚的游客大卫·米勒分享道：“菊芳国家公园的游览行程给我留下了极为深刻的印象。从移动路线、保持安全距离，到解除陷阱、放归动物，每一个环节都严格遵循保护标准，以确保动物不会受到惊吓。看着它们在这片原始森林中重获自由，我由衷敬佩这里护林员和专家们默默付出的努力。”

据菊芳国家公园环境教育与服务中心副主任杜鸿海介绍，公园以对环境负责的方式发展旅游，将森林视为大自然的“活态博物馆”和“大学校”。所有体验项目都与保护理念相结合，同时严格执行游客数量控制、参观时间管理、限制排放交通工具以及保持安静以免影响野生动物习性的规定。

宁平省旅游厅代表评价称，与野生动物救助和自然保护相结合的旅游趋势正在蓬勃发展。通过打造富有教育意义的体验式旅游线路，菊芳国家公园不仅很好地满足了市场需求，还成功地将每一位游客转化为传播生物多样性保护信息的宣传大使。

菊芳国家公园的示范模式正是有力的宣告：保护万物共同的家园，就是保护生计来源和后代子孙的可持续未来。（完）

越通社
#菊芳国家公园 #双重效益 #国家级野生动物 越南
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