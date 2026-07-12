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预计9月1日起开通“顺化—风芽”旅游列车 打造中部文化遗产铁路旅游新产品

广治省正与越南铁路总公司加快完善“顺化—风芽”旅游列车产品发展方案，力争自2026年9月1日起正式投入运营。该线路将串联越南中部多处世界文化遗产、历史遗迹和自然名胜，打造具有区域特色的铁路旅游新产品，进一步加强区域旅游联动，提升中部旅游竞争力。

附图 图自越通社
附图 图自越通社

越通社广治省——广治省正与越南铁路总公司加快完善“顺化—风芽”旅游列车产品发展方案，力争自2026年9月1日起正式投入运营。该线路将串联越南中部多处世界文化遗产、历史遗迹和自然名胜，打造具有区域特色的铁路旅游新产品，进一步加强区域旅游联动，提升中部旅游竞争力。

根据越南铁路总公司制定的方案，“顺化—风芽”旅游列车全程约190公里，连接顺化、东河、美泽、同海和寿禄等车站，单程运行时间约4小时30分钟，票价预计为每人每程36万越盾。

列车拟编组7节车厢，以沉浸式旅游体验为设计理念，设置地方文化展示区、OCOP（一乡一品）特色产品展区、餐饮体验区以及传统艺术表演空间。游客可沿途游览顺化古都遗迹群、广治古城、咏木地道、风芽—格邦国家公园等著名景点，打造“一次旅程、多重体验”的旅游模式，实现铁路运输与旅行社、住宿、景区等旅游服务的有效衔接。

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松河蜿蜒流经风芽—格邦世界自然遗产核心区，这里喀斯特地貌上的森林生态系统与石灰岩山地共同构成了一幅独特的自然画卷。图自越通社


在广治省人民委员会与越南铁路总公司日前举行的工作会议上，与会代表一致认为，该项目契合区域旅游协同发展方向，有利于充分发挥现有铁路基础设施效益。代表们建议，将列车整体形象设计为具有鲜明文化遗产特色，以顺化古都的黄褐色、风芽—格邦国家公园的绿色以及广治“和平之地”形象为主色调，同时在车厢内部融入沿线各地文化遗产、自然景观和历史遗迹展示，进一步提升游客体验。

此外，与会代表还建议制定更具竞争力的票价政策，推出涵盖住宿、观光及接驳交通的一体化旅游产品，科学安排列车时刻，明确目标客群，完善车站与景区之间的交通衔接，并加强宣传推广，提高线路运营效率。

广治省人民委员会副主席黄春新表示，开发“顺化—风芽”旅游列车符合区域旅游联动发展战略，有助于充分利用铁路基础设施资源，进一步挖掘沿线文化遗产和自然景观价值，为地方旅游经济发展注入新动力。

黄春新要求，各有关部门继续与越南铁路总公司密切配合，加快完善项目方案，做好线路开通各项准备工作，确保按计划投入运营。他同时指出，应重点完善车站至各旅游景区的交通基础设施，开发融合地方文化、历史、饮食文化及OCOP产品的特色旅游体验，加强与旅行社、酒店及旅游服务企业合作，形成完整旅游产品链，并积极推进数字化转型，在票务销售、运营管理和旅游推广等方面广泛应用数字技术，努力将“顺化—风芽”旅游列车打造成为越南中部具有代表性的特色铁路旅游品牌，进一步提升广治省乃至北中部地区旅游吸引力和竞争力。（完）

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越通社
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