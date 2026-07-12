2026年国家旅游年：嘉莱省推出一系列新旅游目的地

越通社嘉莱省——嘉莱省文化体育与旅游厅日前在归仁南坊正式公布并颁发该省旅游景点认定决定，庆祝越南旅游业成立65周年。

嘉莱省文化体育与旅游厅厅长杜氏妙幸发表讲话。图自越通社

此次新获认定的两个旅游景点昆卡京国家公园和归仁尤拉吉茶屋（Yuragi Chaya），使全省获认定旅游景点总数增至4个，丰富了2026年嘉莱国家旅游年的旅游目的地。



昆卡京国家公园不仅拥有丰富的生态系统，还拥有丰富多样的旅游资源，如海拔1330米的白石峰、各种瀑布、古老的孟加拉榕树群（越南遗产树）、古老五针松、生物救护保护与发展中心、水稻种植区和巴拿族独特的文化价值等。



该公园也是嘉莱省唯一被授予“双遗产”称号的特用林，即东盟遗产公园以及昆何农（Kon Hà Nừng）高原生物圈保护区的核心区。昆卡京国家公园行政服务分区还拥有丰富的文化旅游资源，包括各民族村落和其传统节庆活动，为打造富有吸引力的社区旅游和文化产品提供了重要基础。



与此同时，归仁尤拉吉茶屋迅速成为游客喜爱的目的地之一，让游客在归仁海滨城市中体验日本文化之美。这里被誉为“微型日本”，以其传统氛围、宁静气息和樱花之国的独特风情吸引游客。

向在嘉莱省旅游发展工作中取得优异成绩的集体赠送鲜花。图自越通社

嘉莱省文化体育与旅游厅厅长杜氏妙幸表示，2026年对该省具有特殊意义，该省进入新的发展阶段，发展空间不断拓展，汇聚海洋、森林、高原、文化遗产和多样自然生态系统等优势，同时其交通基础设施日益完善。该省还荣幸被越南文化体育与旅游部选为2026年国家旅游年举办地。这是推动旅游业成为支柱产业、逐步成为嘉莱省新增长动力的重要里程碑和前提。



为实现到2030年接待游客达1850万人次（其中国际游客达110万人次）、旅游收入达35万亿越盾（折合人民币89亿元），使旅游业成为该省重要经济产业的目标，嘉莱省文化体育与旅游厅认为，需要重点打造具有嘉莱特色的旅游产品，形成具有标志性的产品，如归仁—仁洲—鸟岛海上旅游线路、海湖—昆卡京—昆诸朗—昆何农旅游空间、巴拿族和嘉莱族文化村、夜间旅游产品及特色文化美食体验空间，以延长游客停留时间并提升消费水平。



此外，嘉莱省将继续完善基础设施，吸引战略投资者，优先发展连接海洋与高原的交通基础设施、国家级和重点旅游区、高端度假区、综合娱乐区以及游艇码头等。



据统计，今年上半年，全省接待游客875万人次，同比增长约19%；旅游总收入约达19.01万亿越盾（折合人民币48亿元）。（完）