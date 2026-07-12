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富国岛特别重大事故：越南建设部紧急部署旅游水路安全保障工作

安江省富国特区发生特别重大水上交通事故后，越南建设部7月11日晚发布第26/CĐ-BXD号紧急通知，要求有关单位迅速加强内河与海上交通安全保障，重点强化李山岛、昆岛、富国岛、吉婆岛和下龙湾等旅游航线的安全管理。

附图 图自越通社
附图 图自越通社

越通社河内——安江省富国特区发生特别重大水上交通事故后，越南建设部7月11日晚发布第26/CĐ-BXD号紧急通知，要求有关单位迅速加强内河与海上交通安全保障，重点强化李山岛、昆岛、富国岛、吉婆岛和下龙湾等旅游航线的安全管理。

根据建设部副部长阮春创受部长委托签署的紧急通知，各职能部门须与边防部队、海警、公安机关及地方政府密切配合，尽快查明事故原因，妥善做好善后处置，排查整改国家管理中存在的问题，并组织慰问和救助事故受害者。

建设部要求越南海事与内河航道局、越南船舶登记局、安江省建设厅及有关单位全面排查事故海域及类似水域的水上交通安全保障情况，加强水路客运特别是大陆至岛屿客运航线及重点旅游航线的安全监管。

有关部门将加大对客运经营单位落实内河和海上交通安全法律法规的监督检查力度，特别是在极端天气条件下的安全措施执行情况，对违法违规行为依法严肃查处，及时整改安全隐患。

建设部强调，须严格检查船舶技术安全状况、救生救援设备配备、驾驶人员资质、旅客组织管理，以及船舶登记、检验、运营期间技术维护、自动识别系统运行和船员管理等情况，坚决消除安全风险。

同时，各有关单位要加强航道保护管理，严厉查处侵占航道及航道保护范围的违法行为，全面排查港口、码头特别是客运码头、渡口和旅游码头的运营管理。

此前，7月11日13时许，安江省富国特区梅如岛附近海域发生特别重大水上交通事故。截至当日15时，事故已造成15人遇难。根据政府总理第47/CĐ-TTg号紧急电文关于做好事故善后工作的指示，建设部已责成有关单位迅速开展安全排查，强化内河和海上交通安全保障，严防类似事故再次发生。（完）

越通社
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