越南全力救治富国岛游船倾覆事故受伤游客 妥善开展善后处置工作

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越通社安江省——2026年7月11日下午，越南安江省富国岛海域发生一起旅游快艇倾覆事故。事故发生后，富国特区立即启动应急机制，全力开展搜救、医疗救治和善后处置工作，为受伤印度籍游客提供及时救治，并积极协助遇难者家属办理相关事宜。

事故发生后，富国岛太阳医院立即启动全院“红色警报”应急机制，迅速派出救护车和医疗救援团队赶赴现场，并动员全院医护人员参与抢救。医院共收治17名伤者，其中6人在送抵医院前已不幸遇难。经过近两个小时全力救治，两名危重伤者脱离生命危险，转入重症监护病房继续观察。两人均已恢复意识，生命体征稳定。

截至7月11日18时15分，该医院又接收15名意识清醒的伤者，并对其开展全面体检、创伤筛查及后续康复治疗。

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富国岛太阳医院院长阮光胜表示，医院收治的伤者中，两名患者曾出现严重呼吸衰竭。其中一名患者经过约5小时治疗后恢复良好，已能正常交流，预计近期可出院；另一名患者因患有严重基础疾病正在接受进一步治疗。医院已与胡志明市大水镬医院专家密切协作，力求最佳康复效果。

与此同时，当地政府正积极推进事故善后工作。富国特区人民委员会主席陈明科表示，有关部门正全力做好事故受害者及其家属的各项保障工作。根据初步安排，涉事船舶经营方将向每名遇难者家属提供1000美元慰问金，向每名伤者提供500美元援助；地方政府另向每名遇难者家属提供2600万越盾（约合1000美元）补助。

针对遇难者遗体处理事宜，陈明科表示，事故调查、民事登记及其他相关法律手续正在依法加快办理。相关部门将本着为遇难者家属提供最大便利的原则，尽快完成各项程序，并协助将遇难者遗体运回国。

此次事故发生后，医疗卫生部门、搜救力量及有关职能部门迅速联动，在省领导统一指挥下，高效推进搜救、医疗救治和善后工作。各项工作严格依照越南法律规定开展，充分体现了越南政府的人道主义精神、责任担当以及国际合作精神。（完）

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附上名单



获救人员名单（15人）

姓名 出生年 DHARMARAJAN, SRIDHAR 1982 KALAIVANAN, RAJEEV 1987 KUPPUSAMY, SENJADAIVEL 1975 NAGALAMADUGU, SOHAN 2006 NIRMAL KUMAR, SETHURAMAN 1984 RAMESH KUMAR, PACHIYAPPAN 1982 RUBAN SELVA NATHAN, JACOB YESUPATHAM 1977 SELVAM, PITCHIAH 1987 SIVAKUMAR, MUTHUKUMARASAMY 1967 VAMSHEEDAR, CELLUR RAMRAJ 1984 VASANTHA KUMAR, ANANDHAN 1982 VIGNESHVAR, RADHAKRISHNAN GOPAL 1993 ABUTHALKHA, ZAHIRUDEEN 1985 ANNAVI, RAMASUBBU 1975 BALASUBRAMANI, PALANISAMY 1986

正在住院救治人员（2人）



姓名 出生年 GELLI, KISHORE 1972 VIPUL, UTTAM CHAND 1987



遇难人员名单（15人）

序号 姓名 出生年 1 JAYA LAKSHMI, GELLI 1976 2 RAVITEJA, NALLAPETA ADISESHAIAH 1986 3 SENTHIL KUMAR, JAYAVEL 1981 4 SHANTILALJAIN, SANTOSH KUMAR 1979 5 SIVASAMY, ALAGURAJAN 1987 6 AVICOT CHERIYAN THOMAS 1969 7 SREEDHAR, MUDIAM 1977 8 SUGUMARAN, RAVISANKAR 1975 9 SUNDARARAJAN, SRIDHAR 1972 10 THOMAS, LOVENI 1969 11 VINAYA KUMAR, CHITHAPURAM BHASKARA 1978 12 ADBUL MAJEED, SHAIK ABDULLAH 1970 13 ARUMUGAM, MURUGA PRABHU 1984 14 BABU, KUPPUSWAMY 1974 15 BALAJI, NATESAN 1981



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