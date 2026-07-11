富国旅游快艇倾覆事故现场搜救工作结束 全力开展善后处置

越通社安江——据安江省委消息，关于7月11日下午发生在安江省富国海域的严重旅游快艇倾覆事故，截至目前，富国特区政府已会同有关职能部门完成现场搜救工作，并集中开展事故善后处置和伤者医疗救治工作。

截至15时30分，救援力量共救起36人。事故造成15名印度籍游客遇难，其中女性2人、男性13人。

安江省领导已指示省卫生厅及富国特区医疗机构全力开展伤员急救和治疗工作，并配合省公安机关及富国特区有关部门查明遇难者死因；同时办理遗体保存等相关手续，其中5名遇难者遗体暂时安放在坚江省综合医院，10名遇难者遗体安置在大水镬（Chợ Rẫy）医院。

富国特区已安排各医疗机构对伤者进行初步救治，并妥善安排食宿，帮助伤者尽快恢复健康；同时主动组织工作组前往慰问伤者及遇难者家属，及时给予精神慰藉和必要帮助。

安江省公安厅正会同有关部门抓紧开展现场勘验和事故原因调查，并依法处理相关责任单位和个人。同时，对富国特区从事水上旅游线路经营的相关企业开展全面排查和检查，对违法违规经营行为依法严肃查处。

此外，安江省还指导省旅游厅积极协调有关外交机构，主动落实领事保护措施，并依法及时向遇难者家属提供必要协助。

此前，7月11日10时30分许，Ocean Pearl公司一艘名为“Ocean Pearl Island”、船号AG-26751的旅游快艇，由船长阮鸿海驾驶，从安泰国际港出发，搭载30名越南籍游客前往梅汝岛（Hòn Mây Rút）游泳观光。

当日13时许，“Ocean Pearl Island”号快艇从梅汝岛返航安泰国际港，船上载有32名印度籍游客、3名船员及1名越南籍导游。快艇驶离码头约400米后，因遭遇强风发生倾覆，造成此次严重事故。(完)