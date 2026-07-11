富国旅游快艇倾覆事故现场搜救工作结束 全力开展善后处置

越通社安江——据安江省委消息，关于7月11日下午发生在安江省富国海域的严重旅游快艇倾覆事故，截至目前，富国特区政府已会同有关职能部门完成现场搜救工作，并集中开展事故善后处置和伤者医疗救治工作。
越南政府总理要求全力做好富国特别重大水上交通事故善后处置工作
越南政府总理刚签发紧急通知，就安江省富国特区发生的特别重大水上交通事故善后处置工作作出指示。
据安江省委消息，关于7月11日下午发生在安江省富国海域的严重旅游快艇倾覆事故，截至目前，富国特区政府已会同
越通社安江——据安江省委消息，关于7月11日下午发生在安江省富国海域的严重旅游快艇倾覆事故，截至目前，富国特区政府已会同有关职能部门完成现场搜救工作，并集中开展事故善后处置和伤者医疗救治工作。
连日来，在越南得乐省邦敦、亚罗和亚若等乡的九年一贯制寄宿学校建设工地上，施工现场一派繁忙景象。数百名工人、工程师和各类机械设备全部投入施工，连续作业，努力按期完工，并确保各学校于2026—2027学年开学前投入使用。
越南政府办公厅近日下发第6660/VPCP-KGVX号文件，传达政府副总理范氏清茶关于为抗战期间受化学毒剂影响人员的亲生子女消除危旧住房的指导意见，要求10个省市于2026年7月15日同步举行开工仪式。
兴安省越南青年联合会副主席陶日维表示，为使相关内容更贴近青年群体，越南须进一步加强并创新宣传工作，坚持以青年为中心，推进数字技术的应用，利用社交网和现代传媒平台，传播人口与健康知识。
7月11日上午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南人民军总政治局主任阮仲义大将在胡志明市黎氏莲文化公园敬献鲜花、上香缅怀英雄烈士，并检查黎氏莲公园烈士遗骸搜寻归集工作情况。
在委内瑞拉地震重灾区奋战十天，越南军人在废墟和恶劣的工作环境中以最大的努力开展工作，怀着朴素的愿望：多找到一名遇难者，为那些翘首以盼的家庭多送去一丝希望。
白马国家公园位于顺化市富禄乡，是雄伟的长山山脉最靠近东海的地段，也是越南南北自然地理分界线所在地。这里拥有得天独厚的自然景观、宜人的气候以及中南半岛最具特色的生态系统。如今，白马国家公园已成为越南生物多样性价值最高的国家公园之一。
两级地方政府模式运行一年后，同奈市多个少数民族聚居的边境乡发生了具有突破性的变化。精简高效、运转顺畅的行政体系不仅提升了管理效能和治理效率，也为数字化转型深入群众生活奠定了基础，让少数民族群众能够更加便捷地使用线上公共服务，逐步掌握数字技能，不断提升公共服务质量。
河内市红河景观大道建设投资项目各项详细规划方案正按照市委、市人委会及市规划建筑局的指导意见加快完善。规划方案完成后，将依法向社会公开征求意见，经评审后报有权机关审批，确保规划科学可行、公开透明，兼顾国家、人民和企业三方利益。
越通社驻巴黎记者报道，法国权威汽车杂志《Auto Plus》于7月9日刊文，对VinFast微型电动汽车VF 2给予积极评价，认为该车型“售价仅略高于一辆高端摩托车”，有望改变越南城市居民的出行习惯。
在越南数千年建国卫国历史长河中，尊重历史、感恩和铭记对国家有功者功绩的文化已成为一种持久的传统文化价值，是铸就越南民族特色、培育爱国精神和团结力量的基础。
受台风“巴威”（Bavi）影响，越南航空公司（Vietnam Airlines，简称“越航”）前往中国台湾地区的航班在7月10日至11日期间受到影响。部分往返航班需调整飞行计划，以确保乘客和机组人员的安全。
高平省目前正在广渊烈士陵园对135座无名烈士墓开展生物检材采集和信息数字化工作，旨在服务于DNA鉴定、数据比对及烈士身份确认工作。
7月10日，同奈市集中动工三条通往隆城机场的重点战略性交通项目，包括ĐT769路、ĐT773路和ĐT770B路，总投资约12万亿越盾（约合人民币30.7亿元）。
7月10日上午，越南人民军总政治局举行“结对母亲”计划（2021—2026年阶段）总结会议，并为军队妇女“温馨有爱的家庭餐”主题写作比赛颁奖。
7月9日，由越南卫生部与法国驻越南大使馆联合举办的越法高级别会议在河内召开，主题为“加强合作，部署关于在越南开发新一代疫苗的战略技术和战略技术产品”。
“网络安全防线”互动展览于7月9日至12日在河内市还剑坊丁先皇街举行，免费向公众开放。参观者可通过各个展区，深入了解越南人民公安在维护网络空间国家安全方面取得的代表性科技成果，同时学习识别当前常见的网络诈骗手段及其防范方法。
据外交部海外越南人国家委员会消息，从7月12日至25日，预计来自35个国家和地区的105名海外越南青年和学生将参加主题为“遗产之旅，情系家乡”的2026年越南夏令营活动。
7月9日，顺化市第二地区人民法院一审开庭审理被告人胡文芳心因在顺化皇城折断国家宝物“阮朝皇帝御座”而被控“故意损坏财产”一案。
胡志明市烈士遗骸搜寻、归集及身份确认工作指导委员会7月9日下午在胡志明市举行仪式，接收由美国德克萨斯理工大学战时失踪越南人搜寻倡议和项目研究小组移交的战争遗物及烈士安葬档案。
嘉莱省正集中精力采取多项措施，与全国各沿海地区同心协力，坚决遏制非法捕捞行为。在各海上战线，边防部队认真落实打击IUU捕捞紧迫任务；其中加大宣传、巡逻与管制力度，及时发现并依法严厉查处涉嫌非法捕捞的渔船及渔民。